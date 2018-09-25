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Marketlerde poşetler ücretli mi olacak? TESK Başkanı uyardı

GUNDEM HABERLERİ  | 25.09.2018 13:43 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamada bazı marketlerin poşet ücreti almaya başladığını belirterek 'Yönetmeliği fırsata çevirenlere prim verilmemeli. Yanımızda alternatif taşıma malzemeleri bulundurmalıyız' dedi.

Marketlerde poşetler ücretli mi olacak? TESK Başkanı uyardı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bazı marketlerin, naylon poşetleri ücretli satmaya başladığını belirterek, "Bunun için çantamızda, yanımızda bez torba, kese kağıdı, file çanta gibi alternatif taşıma malzemeleri bulundurmamız lazım." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında 1 Ocak 2019 itibarıyla plastik alışveriş poşetlerinin tüm satış noktalarından ücretli temin edileceğini anımsattı.

Bazı marketlerin, yönetmelik yürürlüğe girmeden poşet ücreti almaya başladığına dikkati çeken Palandöken, "Şimdiden parayla poşet satmak fırsatçılıktır. Poşet kullanımını azaltmak için yapıyor olsalardı, file ya da bez çantalar seçenek olarak sunulurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, poşet kullanımını azaltma amacı taşıyan yönetmeliği fırsata çevirenlere prim verilmemesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bunun için çantamızda, yanımızda bez torba, kese kağıdı, file çanta gibi alternatif taşıma malzemeleri bulundurmamız lazım. Bunu alışkanlık haline getirmek doğa ve çevremiz için çok önemli. Gelecek nesillere de bu alışkanlığı aktararak sağlığımızı ve dünyayı korumuş olacağız. Naylon poşetlerin, doğada yok olması uzun yıllar sürüyor ve sağlığa zarar veriyor. Naylon kullanımını azaltmak ekonomik anlamda da fayda sağlayacak. Plastiğin ham maddesi dışarıdan geldiği için dövizle ödeniyor." (AA)

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tesk market poşet Bendevi Palandöken

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
YAHU POŞET OLMAZ İSE FİLE YAHU FİLE İLE NE TAŞIYACAĞIZ BÜTÜN ÜRÜNLER GÖZÜKÜYOR BİZ ÜRÜN GÖZÜKMESİN MİLLETE KARŞI AYIP OLMASIN DİYE SAKLAMAYA ÇALIŞIYORUZ SEN İNSANLARIN NE ALDIĞINI DEŞİFRE Mİ EDECEKSİN BAKAN BEY BAKMA BU İŞLERE GİT DEVLETİ BATAKTAN BORÇTAN KURTAR İSRAFI BÜTÜN BELEDİYELERİN YAPIYOR SEN HALA POŞETİN PEŞİNDESİN HER YERİ BETON YAPTIRDINIZ HALA POŞETİN PEŞİNDESİN.....KAÇAK BİNA DİKENLERİ AF ETMİŞSİN SAHTEKARLIK YAPANI AF ETMİŞSİN HALA KONUŞUYORSUN ....
alış veris yapmayız olur biter
Markete ve Avm ye gittiğimde poşet isterim ve parada vermem, çevreci iseniz geri dönüşebilen kağıt torba veya kese kağıdına geçin. Burdanda rant oluşturmayın lütfen...
devletimiz millete zulm etmeyi dogayı koruma zannediyor poşetini kimse yanında taşımaz işletmenin de aklı varsa poşet parası almaz devletin dogada çözülen poşet kullanımını zorunlu yapması gerekiyor
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