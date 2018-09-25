Marketlerde poşetler ücretli mi olacak? TESK Başkanı uyardı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bazı marketlerin, naylon poşetleri ücretli satmaya başladığını belirterek, "Bunun için çantamızda, yanımızda bez torba, kese kağıdı, file çanta gibi alternatif taşıma malzemeleri bulundurmamız lazım." ifadesini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında 1 Ocak 2019 itibarıyla plastik alışveriş poşetlerinin tüm satış noktalarından ücretli temin edileceğini anımsattı.
Bazı marketlerin, yönetmelik yürürlüğe girmeden poşet ücreti almaya başladığına dikkati çeken Palandöken, "Şimdiden parayla poşet satmak fırsatçılıktır. Poşet kullanımını azaltmak için yapıyor olsalardı, file ya da bez çantalar seçenek olarak sunulurdu." değerlendirmesinde bulundu.
Palandöken, poşet kullanımını azaltma amacı taşıyan yönetmeliği fırsata çevirenlere prim verilmemesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Bunun için çantamızda, yanımızda bez torba, kese kağıdı, file çanta gibi alternatif taşıma malzemeleri bulundurmamız lazım. Bunu alışkanlık haline getirmek doğa ve çevremiz için çok önemli. Gelecek nesillere de bu alışkanlığı aktararak sağlığımızı ve dünyayı korumuş olacağız. Naylon poşetlerin, doğada yok olması uzun yıllar sürüyor ve sağlığa zarar veriyor. Naylon kullanımını azaltmak ekonomik anlamda da fayda sağlayacak. Plastiğin ham maddesi dışarıdan geldiği için dövizle ödeniyor." (AA)
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