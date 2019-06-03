Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon aylık yüzde 0,95,arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 Bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,99, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,71 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,91 artış gerçekleşti.

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