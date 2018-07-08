McAfee Türkiye Ülke Müdürü Hakan Uzun oldu

Dünyanın lider siber güvenlik şirketi McAfee, Türkiye operasyonlarının yönetimine Hakan Uzun’u getirdiğini duyurdu. Uzun, McAfee Türkiye Ülke Müdürü olarak şirketin bölgesel stratejisinden sorumlu olacak. Bu kapsamda büyümeyi hızlandırma, organizasyonel verimliliği artırma ve yeni fırsatları değerlendirme hedefleriyle McAfee Türkiye ekibine liderlik edecek.
IT sektöründe ulusal ve uluslararası ölçekte 25 yılı aşkın deneyime sahip olan Uzun, Siemens Nixford, Fujitsu Siemens, Motorola ve Avaya gibi alanında öncü kurumlarda satış, kanal ve üründen sorumlu yöneticilik görevlerinde bulundu. 2013-2015 yılları arasında Forcepoint (Websense) Bölge Müdürü olarak görev alan Uzun, McAfee’deki yeni görevine getirilmeden önce Infoblox şirketinin Ülke Müdürü’ydü.
Uzun, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Ekonomi bölümünde lisans derecesine sahiptir ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır.
MCAFEE HAKKINDA
McAfee dünyanın lider bağımsız siber güvenlik şirketlerindendir. McAfee, birlikte çalışmanın yarattığı güçten ilham alır ve dünyayı daha güvenli bir yer yapan kurumsal ve bireysel çözümler geliştirir.
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