FİNANS

Memurlar için kritik zam toplantısı başladı

GUNDEM HABERLERİ  | 16.08.2019 14:52 | Son Güncelleme

Memurların gözü hükümetin zam teklifini sunacağı bugünkü toplantıya çevrildi. İşçi ile memur sözleşmelerinin kıyaslanmayacağını belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 12 teklif paketinin masada görüşüldüğünü açıkladı.

Memurlar için kritik zam toplantısı başladı

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını kapsayan 5. Dönem Toplu Sözleşme için Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevlileri Heyeti arasındaki dördüncü toplantı bugün yapılıyor.

Bugünkü toplantıda hükümetin zam teklifini, Kamu Görevlileri Heyeti'ne sunması bekleniyor.

İLK AÇIKLAMA

Toplantı öncesinde açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 12 teklif paketinin masada görüşüldüğünü açıkladı.

Ayrıntılar gelecek...


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