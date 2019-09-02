FİNANS

Merkez Bankası başkan yardımcılıklarına Çetinkaya ve Özbaş atandı

GUNDEM HABERLERİ  | 02.09.2019 08:33 | Son Güncelleme

Merkez Bankası başkan yardımcılıklarına Borsa İstanbul (BIST) eski Genel Müdürü Murat Çetinkaya ve Oğuzhan Özbaş atandı.

Merkez Bankası başkan yardımcılıklarına Çetinkaya ve Özbaş atandı

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "31 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile boş bulunan Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevlerine Murat Çetinkaya ve Oğuzhan Özbaş atanmıştır" denildi. Yapılan atamalar ile birlikte 12 Eylül'deki faiz kararı öncesi Merkez Bankası Para Politikası Kurulu da 7 tam üye sayısına da ulaştı.

Çetinkaya çalışma hayatına Ziraat Bankası'nda başladıktan sonra kamuda birçok banka ve iştirakte yönetici olark görev aldı. Haziran 2017'de Borsa İstanbul'a Genel Müdür ve Takasbank'a Yönetim Kurulu Başkanı olan Çetinkaya, Nisan 2019'dan itibaren ise Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyordu.

Merkez Bankası'na Başkan Yardımcısı olarak atanan Özbaş, iş hayatına Ford Motor Company'de başladı ve şirketin hazine bölümünde 1998 yılına kadar görev yaptı. Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) Finansal Ekonomi doktorasını alan Özbaş, University of Southern California'da kurumsal finans, reel yatırım, kaynak dağılımı ve aktarımı, sermaye piyasası düzenlemesi ve iktisadi organizasyon teorisi alanlarında araştırmalar yaptı.

(DHA)

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdı'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdı
Domatesi bırakıp bunu yetiştirmeye başladı: Tanesi 20 liraDomatesi bırakıp bunu yetiştirmeye başladı: Tanesi 20 lira
‘Çin’ çekirdeğini Kayseri’de ürettiler!‘Çin’ çekirdeğini Kayseri’de ürettiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
merkez bankası borsa istanbul murat çetinkaya oğuzhan özbaş merkez bankası atama

En Çok Okunan Haberler

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

Kadıköy'de nefes kesen maç!

Kadıköy'de nefes kesen maç!

Domatesi bırakıp bunu yetiştirmeye başladı: Tanesi 20 lira

Domatesi bırakıp bunu yetiştirmeye başladı: Tanesi 20 lira

İstanbullular dikkat! Gece yarısı başladı!

İstanbullular dikkat! Gece yarısı başladı!

İstanbul ve Ankara'nın ardından bir ilde daha zam

İstanbul ve Ankara'nın ardından bir ilde daha zam

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar güne nasıl başladı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bayram tatili kaç gün olacak? Açıklama geldi

Bayram tatili kaç gün olacak? Açıklama geldi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

92 ilaç daha ödeme listesine alındı

92 ilaç daha ödeme listesine alındı

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Domatesi bırakıp, ejder meyvesi yetiştirmeye başladı

Domatesi bırakıp bunu yetiştirmeye başladı: Tanesi 20 lira

‘Çin’ çekirdeğini Kayseri’de ürettiler!

‘Çin’ çekirdeğini Kayseri’de ürettiler!

Eskişehir'deki Porsuk Çayı'na büyük ilgi!

Burası Venedik değil Türkiye!

TAB Başkanı Şahin: Arıcılarımız yıllarca oyalandı

TAB Başkanı Şahin: Arıcılarımız yıllarca oyalandı

Türk madenciliğinde bir ilk: Dünyada sadece Çin ve Tayvan'da uygulanıyor

Türk madenciliğinde bir ilk!

988 ton lif pamuk üretimi bekleniyor

988 ton lif pamuk üretimi bekleniyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.