Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizde bir değişikliğe gidilmedi. Piyasaların da beklentisi bu yöndeydi.

"YAVAŞLAMA DEVAM ETMEKTEDİR"



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada "Dış talep gücünü korumakla birlikte finansal koşullardaki sıkılaşmanın da etkisiyle iktisadi faaliyetteki yavaşlama devam etmektedir." denildi.

Kurul, iç talep koşullarındaki zayıflamanın enflasyon görünümündeki bozulmayı kısmen sınırlayacağı düşünülse de fiyatlama davranışlarına dair yukarı yönlü risklerin devam ettiğini açıkladı.



