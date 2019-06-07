FİNANS

Milli Piyango'nun kamuya katkısı 1.6 milyar liraya yaklaştı

GUNDEM HABERLERİ  | 07.06.2019 11:26 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresince gerçekleştirilen çekilişler sonucu geçen yıl kamuya sağlanan kaynak ve toplumsal katkı 1,6 milyar liraya yaklaştı. İdarece, 1990 yılından itibaren 3 rehabilitasyon merkezi, 10 yurt, 42 okul, 5 spor tesisi ve öğretmenler için 348 apart konut yaptırıldı.

Milli Piyango'nun kamuya katkısı 1.6 milyar liraya yaklaştı

Milli Piyango İdaresi verilerinden yapılan derlemeye göre, kurumun geçen yıl toplam gelirleri, vergiler dahil 3 milyar 528 milyon 743 bin 465 lira oldu.

Bu kaynaktan, talihlilere ödenen ikramiyeler yanında, vergi olarak kamuya da gelir sağlandı. İdarece, savunma sanayisi, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin tanıtımı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına hazırlık faaliyetlerine destek verildi.

Buna göre, idarece gerçekleştirilen çekilişler sonucu geçen yıl kamuya aktarılan kaynak ve toplumsal katkı 1 milyar 585 milyon 899 bin 966 lira oldu. Son 5 yılda kamuya sağlanan kaynak ve toplumsal katkı tutarı da 6 milyar 354 milyon 892 bin 49 lirayı buldu.

Geçen yıl kamuya sağlanan kaynağın 817 milyon 115 bin 993 lirası vergi oldu. Bu rakamın 514 milyon 571 bin 833 lirası katma değer vergisi, 288 milyon 215 bin 911 lirası şans oyunları vergisi, 14 milyon 328 bin 249 lirası Hazineye devredilen araştırma, yenileme geliştirme ve eğitim teşviki karşılıklarından oluştu.

ÇOCUKLARA VE SAVUNMAYA DESTEK

Vergiler dışındaki kamu payı ise 768 milyon 783 bin 973 liraya çıktı. Kamu payı, savunma sanayisine, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye'nin tanıtımına, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına Hazine ve Maliye Bakanlığınca aktarılıyor.

KAMU PAYINDA 5 YILDA DÜZENLİ ARTIŞ

Kamu payı tutarında son 5 yılda düzenli artış yaşandı. 2014'te 481 milyon 147 bin 633 lira olan tutar, 2015'te 483 milyon 562 bin 360 liraya, 2016'da 581 milyon 397 bin 120 liraya, 2017'de 653 milyon 901 bin 869 liraya yükseldi. Böylece, 5 yılda ülkenin savunmasından çocuk hizmetlerine, tanıtımından olimpiyat oyunlarına kadar sağlanan destek, 2 milyar 968 milyon 792 bin 955 lirayı buldu.

Milli Piyango İdaresi, reklam bütçesinin önemli bölümünü eğitim, spor, sanat ve kültür hizmetlerine ayırdı. Bu kapsamda, 1990 yılından itibaren 3 rehabilitasyon merkezi, 10 yurt, 42 okul, 5 spor tesisi ve öğretmenler için 348 apart konut yaptırılarak hizmete açıldı. Geçen yıl Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Yurt Binası inşaatına devam edilirken, burasının çevre düzenlemesi ve eğitim tesislerinin (spor kompleksi, pentatlon sahası ve operasyon eğitim binası) inşaatına başlandı.

Kaynak: AA

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'
Doluluk yüzde 100'ü yakaladı! 'Yavaş yavaş biz de Çince öğreneceğiz'Doluluk yüzde 100'ü yakaladı! 'Yavaş yavaş biz de Çince öğreneceğiz'
Hedef 1 milyar dolar! Hedef 1 milyar dolar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango talih kuşu

En Çok Okunan Haberler

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'den S-400 açıklaması!

Önemli karar! Tüm çalışanları ilgilendiriyor

Önemli karar! Tüm çalışanları ilgilendiriyor

Piyasaların gözü bu raporda

Piyasaların gözü bu raporda

Hedef 1 milyar dolar!

Hedef 1 milyar dolar!

Doluluk yüzde 100'ü yakaladı! 'Yavaş yavaş biz de Çince öğreneceğiz'

Doluluk yüzde 100'ü yakaladı! 'Yavaş yavaş biz de Çince öğreneceğiz'

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Merkez Bankası'ndan son dakika kararı!

Merkez Bankası'ndan son dakika kararı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeniden artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeniden artırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaş'ta doluluk yüzde 100'ü yakaladı!

Doluluk yüzde 100'ü yakaladı! 'Yavaş yavaş biz de Çince öğreneceğiz'

Türkiye domatesten 1 milyar dolar döviz hedefliyor

Hedef 1 milyar dolar!

Tatilciler Pokut Yaylası'na akın etti

'Doğal klima' Herkes oraya akın ediyor

TESK Başkanı Palandöken'den tasarruf çağrısı

"Milli görev" dedi, çağrı yaptı!

Artvin Havalimanı inşaatında son durum

Denizin üstüne yapılıyor!

Elektrikte abone sayısı 44 milyonu aştı

Elektrikte abone sayısı 44 milyonu aştı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.