FİNANS

Milyoner sayısı 200 bini aştı

GUNDEM HABERLERİ  | 04.08.2019 13:40 | Son Güncelleme

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, yılın ilk yarısında 21 bin 20 kişi artarak 201 bin 176'ya ulaştı.

Milyoner sayısı 200 bini aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı haziran sonunda 201 bin 176'ya yükseldi.

TOPLAM MEVDUAT

Geçen yılın sonuna göre milyoner sayısı 21 bin 50 kişi artarken, söz konusu milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 214 milyar 387 milyon liraya çıktı. 2018 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 109 milyar 859 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

MİLYONER BAŞINA DÜŞEN MEVDUAT TUTARI 6 MİLYON

2018'de 6,2 milyon lira olan milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı, bu yılın haziran sonunda 6 milyon 36 bin lira seviyesine geriledi.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı ilk yarıda 2018'e kıyasla 18 bin 57 kişi artarak 180 bine dayanırken, söz konusu milyonerlerin toplam mevduatları da 1 trilyon 119 milyar 866 milyon lira oldu.

Aynı dönemde milyonerlerin mevduatlarının 443 milyar 409 milyon lirası yerel para cinsi, 668 milyar 481 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 7 milyar 996 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 226 bin lira olarak hesaplandı.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yılın sonunda 161 bin 800, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı da 1 trilyon 24 milyar 25 milyon lira düzeyindeydi.

YURT DIŞI YERLEŞİK MİLYONER SAYISINDA ARTIŞ 3 BİNE YAKLAŞTI

BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı haziran sonu itibarıyla 21 bin 319'a yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı geçen yılın sonuna göre 2 bin 993 kişi artarken, bu kişilerin hesaplarındaki para miktarı 94 milyar 521 milyon lira olarak hesaplandı.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankadaki mevduatlarının 8 milyar 457 milyon lirası yerel para, 85 milyar 675 milyon lirası yabancı para ve 388 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 4 milyon 434 bin lira olarak hesaplandı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
milyoner sayısı BDDK

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