FİNANS

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar

GUNDEM HABERLERİ  | 15.12.2019 10:12 | Son Güncelleme

Yargıtay 21. Hukuk Dâiresi, işçi ile işveren arasındaki alacak ve tazminat davalarında işçinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) gösterilen değil gerçekte ödenen ücretinin hükümde dikkate alınacağına karar verdi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar

İş kazası sonucu gözünü kısmen kaybeden işçi, iş yerinde gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle işveren aleyhine 110 bin liralık maddi, 35 bin liralık manevî tazminat davası açtı. Mahkeme kararı kısmen kabul etti. Karar davalı şirket tarafından temyiz edilince devreye Yargıtay 21. Hukuk Dâiresi girdi. Yargıtay kararında, çalışma hayatında daha az vergi ya da sigorta primi ödenmesi maksadıyla zaman zaman iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gösterilen ücretlerin gerçeği yansıtmadığının görüldüğü hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi:

"Gerçek ücretin ise işçinin kıdemi ve yaptığı işin özelliği ve niteliğine göre işçiye ödenmesi gereken ücret olduğu, iş yeri veya
SGK kayıtlarına geçmiş ücret olmadığı Yargıtay’ın yerleşmiş görüşlerindendir. Somut olayda hakkaniyete uygun maddi tazminatın tespiti açısından sigortalının yaptığı iş, yaşı ve kıdemi belirtilmek suretiyle TÜİK’den, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işin yapıldığı yerdeki ilgili meslek odalarından sigortalının yaptığı işe karşılık alabileceği emsal ücretin sorularak, kazalı işçinin gerçek ücretini tereddütsüz olarak belirlenmeden ve davacının sendika üyesi olup olmadığı açıklığa kavuşturulmaksızın şahit beyanları dikkate alınarak asgari ücretin 3,75 katı üzerinden yapılan hesaba itibarla maddi tazminata hükmedilmesi hatalı olmuştur. Kararın oy birliği ile bozulmasına hükmedilmiştir."

Kaynak: İHA

PARTNERMahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'Mahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'
Hafta sonu doldu taştı!Hafta sonu doldu taştı!
Doğa Koleji'yle ilgili flaş gelişme!Doğa Koleji'yle ilgili flaş gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tazminat davası işçi hakları yargıtay

En Çok Okunan Haberler

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

E-devlet'ten sorgulanabilecek

E-devlet'ten sorgulanabilecek

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Altın alacaklara önemli uyarı!

Altın alacaklara önemli uyarı!

Fransız sofralarını süslüyor! Kilosu 7 lira

Fransız sofralarını süslüyor! Kilosu 7 lira

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

PTT personel alımı başvuru şartları açıklandı

PTT personel alımı başvuru şartları açıklandı

İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu e-Devlet'ten yapılabiliyor

İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu e-Devlet'ten yapılabiliyor

Okuyucu Yorumları 21 yorum
Allah işverene yardımcı olsun!!!
adam gözünü kaybetmiş,sen işverenden yanasın
helal olsun tabrik ederim hakimi
Süper haber
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 saatte toplayıp, kilogramını 50 TL’den satıyorlar

Kilosunu 50 TL’den satıyorlar

Palandöken’de hafta sonu yoğunluğu

Hafta sonu doldu taştı!

Doğa Koleji'nin devriyle ilgili yeni gelişme

Doğa Koleji'yle ilgili flaş gelişme!

Gözde Girişim, Sebat Çakmak'ı (Tokai çakmakları) sattı! KAP'a açıklama yapıldı

Ünlü çakmak markası satıldı

Amazon 10 milyar dolarlık Pentagon ihalesinde Trump'ı hedef gösterdi

Amazon Trump'ı hedef gösterdi!

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı! (Zorunlu karşılık nedir?)

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.