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Milyonlarca memurun beklediği zam teklifinde gece yarısı önemli görüşme!

GUNDEM HABERLERİ  | 19.08.2019 00:36 | Son Güncelleme

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hükümet'in yeni zam teklifini sunmak için Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Milyonlarca memurun beklediği zam teklifinde gece yarısı önemli görüşme!

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