FİNANS

Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi

GUNDEM HABERLERİ  | 10.09.2018 08:26 | Son Güncelleme

Moody's, yüksek miktarda döviz kredisi ve artan kaldıracın, Türkiye'de şirket borçluluklarından kaynaklanan savunmasızlığı artırdığını belirtti.

Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s bugün yayınlandığı analizde Arjantin’i (B2 durağan) ve Türkiye’yi (Ba3 negatif) şirketlerden kaynaklanan baskılara karşı en savunmasız ülkeler olarak tanımladı.

Moody’s, Arjantin veya Türkiye’den daha büyük politika ve mali tamponlara sahip olmasına rağmen (A1 durağan) Çin’in de şirket borçluluklarından kaynaklanan savunmasızlığa maruz kaldığını belirtti.

Moody’s, küresel olarak bakıldığında ise, ülkelerin kredi kalitesinin finansal olmayan şirketlerin daha yüksek borçlanma maliyetlerine karşı savunmasızlığının “sınırlı” olduğunu belirtti.

Moody’s analizinde, düşük borçlanma maliyetlerinin avantajıyla son 10 yılda şirket kaldıracının yükseldiğini ifade etti. Ayrıca bazı piyasalarda finansman koşullarının sıkılaşıp risk priminin artmasıyla, şirketler üzerindeki finansal baskının, ülkenin kredi notuna baskı yapma potansiyelini de beraberinde getirdiğine işaret edildi.

Ancak, analizde ülkenin kredi notu riskinin genel olarak ekonomik, mali, sermaye ve dışsal tamponlarla sınırlı olduğu ifadesi de yer aldı. (Reuters)

PARTNERErkek aslanın zor anları... 9 dişinin arasında...Erkek aslanın zor anları... 9 dişinin arasında...
Antalya'ya turist akını! 9. 6 milyonu geçtiAntalya'ya turist akını! 9. 6 milyonu geçti
SGK duyurdu! Yüz binlerce işçiyi etkileyecekSGK duyurdu! Yüz binlerce işçiyi etkileyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
moody's türkiye borç kredi dereelendirme kuruluşu

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji son 5 günlük raporu yayınladı! Hafta boyunca sağanak yağış devam edecek

Meteoroloji son 5 günlük raporu yayınladı! Hafta boyunca sağanak yağış devam edecek

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Yeni bilgiler ortaya çıktı! 'Seri katil' Mehmet Ali Çayıroğlu yanlış eve gidince yakayı ele verdi

Yeni bilgiler ortaya çıktı! 'Seri katil' Mehmet Ali Çayıroğlu yanlış eve gidince yakayı ele verdi

Antalya'ya turist akını! 9. 6 milyonu geçti

Antalya'ya turist akını! 9. 6 milyonu geçti

SGK duyurdu! Yüz binlerce işçiyi etkileyecek

SGK duyurdu! Yüz binlerce işçiyi etkileyecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'ya turist akını! 9. 6 milyonu geçti

Antalya'ya turist akını! 9. 6 milyonu geçti

SGK duyurdu! Yüz binlerce işçiyi etkileyecek

SGK duyurdu! Yüz binlerce işçiyi etkileyecek

İkinci el araç satışında yeni dönem!

İkinci el araç satışında yeni dönem!

ASELSAN'dan 2 milyar dolarlık hamle

ASELSAN'dan 2 milyar dolarlık hamle

Ticaret Bakanlığı'ndan un ihracatına sınırlama

Ticaret Bakanlığı'ndan un ihracatına sınırlama

Dünyanın en büyük firmalarının temsilcileri Türkiye'de buluşuyor

Dünyanın en büyük firmalarının temsilcileri Türkiye'de buluşuyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.