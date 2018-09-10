Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s bugün yayınlandığı analizde Arjantin’i (B2 durağan) ve Türkiye’yi (Ba3 negatif) şirketlerden kaynaklanan baskılara karşı en savunmasız ülkeler olarak tanımladı.

Moody’s, Arjantin veya Türkiye’den daha büyük politika ve mali tamponlara sahip olmasına rağmen (A1 durağan) Çin’in de şirket borçluluklarından kaynaklanan savunmasızlığa maruz kaldığını belirtti.

Moody’s, küresel olarak bakıldığında ise, ülkelerin kredi kalitesinin finansal olmayan şirketlerin daha yüksek borçlanma maliyetlerine karşı savunmasızlığının “sınırlı” olduğunu belirtti.

Moody’s analizinde, düşük borçlanma maliyetlerinin avantajıyla son 10 yılda şirket kaldıracının yükseldiğini ifade etti. Ayrıca bazı piyasalarda finansman koşullarının sıkılaşıp risk priminin artmasıyla, şirketler üzerindeki finansal baskının, ülkenin kredi notuna baskı yapma potansiyelini de beraberinde getirdiğine işaret edildi.

Ancak, analizde ülkenin kredi notu riskinin genel olarak ekonomik, mali, sermaye ve dışsal tamponlarla sınırlı olduğu ifadesi de yer aldı. (Reuters)



