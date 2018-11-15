FİNANS

Moody’s’den Türkiye için büyüme tahmini!

GUNDEM HABERLERİ  | 15.11.2018 08:35 | Son Güncelleme

Moody's Türkiye ekonomisinin 2018 yılında yüzde 1.5 büyümesini 2019 yılında ise yüzde 2 daralmasını bekliyor.

Moody’s’den Türkiye için büyüme tahmini!

Moody’s Türkiye’nın tırmanan kurumsal zorlukla ve politika belirsizliği ile karşı karşıla olduğunu bildirdi.

“Gelişmekte Olan Piyasalar- Global: 2019 görünümü genel olarak istikrarlı, yüksek faizler, siyaset ve ticari gerilimler bazı riskler yaratıyor” başlıkla raporunda Türkiye’de yer veren Moody’s, Afrika’nın bazı bölümleri ve Türkiye için görünümün ‘negatif’ olduğunu, Orta Doğu için ise görünümün karışık olduğunu vurguladı.

Moody’s raporunda Türkiye ekonomisi için önceden olduğundan ciddi şekilde daha yavaş ekonomik aktivite beklediklerini belirterek, 2018 yılında yüzde 1,5 büyüyeceğini tahmin ettikleri GSYH’nın 2019 yılında yüzde 2 daralacağını öngördüklerini ifade etti.

Global kredi şartlarının 2019’da global büyümenin yavaşlamasına, finansal piyasa oynaklıklarının devam etmesine, faiz artışlarına, ticarette korumacı politikalara ve jeopolitik gerilimlerin tırmanmasına
bağlı olarak gelişmekte olan piyasalar için daha zorlu hale geleceğini belirten Moody’s, “Emtia fiyat trendleri, sıkılaşan global şartlar, yurt içi ve jeopolitik konular Afrika ve OrtaDoğu’da ihraççılar için kredi risklerini farklı derecelere yönlendirecek” değerlendirmesini yaptı. (Foreks)

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Anahtar Kelimeler:
moody's türkiye büyüme tahmini

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Moody’s’den Türkiye için büyüme tahmini!

Moody’s’den Türkiye için büyüme tahmini!

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
koyunlar oldukca büyümez. Kemal Kılıcdaroglu: hasta yatan pkk lılarıda ziyaret ettik. diyip buna bişey denilmiyor başkalarına deniliyorsa ülkede sıkıntı vardır
Doları tutabildikleri kadar tutuyorlar gerçek dolar 7 tl bu ülkede enflasyon meflasyon hikaye babalar gibi kriz var ülkede 1-2 aya bu günleride ararız kanımca:(
Halkın %30 küçüldüğü yerde devletin büyüme ihtimali var mı?
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