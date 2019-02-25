FİNANS

Motorin ve benzine zam

GUNDEM HABERLERİ  | 25.02.2019 18:20 | Son Güncelleme

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ortalama 28, benzinin litre fiyatına ise 17 kuruş zam geldi.

Motorin ve benzine zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,09 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,37 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 6,05 liradan 6,33 liraya, İzmir'de 6,09 liradan 6,37 liraya yükselecek.

Benzinin fiyatı Ankara'da ortalama 6,44 liradan 6,61 liraya, İstanbul’da 6,37 liradan 6,54 liraya, İzmir’de 6,42 liradan 6,59 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. (AA)


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benzin zam

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