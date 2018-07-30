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MTV ödemesi için yarın son gün! MTV ödemesi nasıl yapılır?

GUNDEM HABERLERİ  | 30.07.2018 14:58 | Son Güncelleme

Araç sahipleri dikkat! MTV ödemesinin ikinci taksiti için son gün kapıda. Henüz yapmayanlar için Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksiti için son ödeme günü yarın. Gecikme cezası ödemek istemeyenlerin En geç 31 Temmuz'da MTV ödemesi yapması gerekiyor. Peki MTV ödemesi nasıl yapılır, nereden kontrol edilir?

MTV ödemesi için yarın son gün! MTV ödemesi nasıl yapılır?

Her yıl iki taksit halinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksiti için vakit geldi. Milyonlarca araç sahibi Ocak ayında ilk taksitini ödedikleri MTV'nin ikinci taksitini Temmuz ayında ödedi. Henüz MTV'yi yatırmamış olanlar içinse son gün yarın yani 31 Temmuz 2018. Peki MTV ödemesi nasıl yapılır?

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Motorlu Taşıtlar Vergisini banka, internet vb farklı yollardan ödeyebilirsiniz. İŞte MTV ödemesi için seçenekleriniz::

  1. MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak,

  2. Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak

  3. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan "gib.gov.tr"de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile,

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak ödeme yapabilirsiniz.

HANGİ ARAÇ İÇİN NE KADAR MTV ÖDENİYOR?

31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler: 2018'deki vergi tutarı: 743 TL

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak. (Ödenecek vergi tutarları 1-3 yaş arası araçları kapsıyor)

1301-1600 CC ARASI ARAÇLAR

31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler: 2018'deki vergi: 1294 TL

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.

1601-1800 CC ARASI ARAÇLAR

31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler: 2018'deki vergi: 2 bin 284 TL

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira.

1801-2000 CC ARASI ARAÇLAR

31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler: 2018'deki vergi: 3 bin 598 TL

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira.

2001 ve 2500 cc araç vergileri (2018 MTV tablosu)

1 -3 yaş aralığı 5 bin 396 lira
4 -6 yaş aralığında olanlar 3 bin 918 lira
7-11 yaş aralığındaki otomobiller 2 bin 248 lira
12-15 yaş aralığındakiler bin 463 lira
*16 yaş üzerindeki araçlar 579 lira

2501 ve 3000 cc arası arabalar (2018 MTV tablosu)
1-3 yaş aralığında olanlar 7 bin 524 lira
4-6 yaş aralığında olanlar 6 bin 545 lira
7-11 yaş aralığında olanlar 4 bin 89 lira
12-15 yaş aralığında olanlar 2 bin 200 lira
*16 yaş ve üzeri arabalar 808 lira

3001 ve 3500 cc arası arabalar (2018 MTV tablosu)
1-3 yaş aralığında olanlar 11 bin 458 lira
4-6 yaş aralığında olanlar 10 bin 309 lira
7-11 yaş aralığında olanlar 6 bin 210 lira
12- 15 yaş aralığında olanlar 3 bin 100 lira
*16 yaş ve üzeri olanlar bin 138 lira

3501 ve 4000 cc arası arabalar (2018 MTV tablosu)
1-3 yaş aralığında olanlar 18 bin 14 lira
4-6 yaş aralığında olanlar 15 bin 555 lira
7-11 yaş aralığında olanlar 9 bin 161 lira
12-15 yaş aralığında olanlar 4 bin 89 lira
*16 yaş ve üzeri olanlar araçlar bin 629 lira

4001 ve üzeri cc arası arabalar (2018 MTV tablosu)
1-3 yaş aralığında olanlar 29 bin 483 lira
4-6 yaş aralığında olanlar 22 bin 109 lira
7-11 yaş aralığında olanlar 13 bin 94 lira
12-15 yaş aralığında olanlar 5 bin 885 lira
*16 yaş ve üzeri olan araçlar 2 bin 284 lira ödeyecek.

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mtv MTV ödemesi motorlu taşıtlar vergisi

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