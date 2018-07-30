MTV ödemesi için yarın son gün! MTV ödemesi nasıl yapılır?

Her yıl iki taksit halinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksiti için vakit geldi. Milyonlarca araç sahibi Ocak ayında ilk taksitini ödedikleri MTV'nin ikinci taksitini Temmuz ayında ödedi. Henüz MTV'yi yatırmamış olanlar içinse son gün yarın yani 31 Temmuz 2018. Peki MTV ödemesi nasıl yapılır?

1 -3 yaş aralığı 5 bin 396 lira 4 -6 yaş aralığında olanlar 3 bin 918 lira 7-11 yaş aralığındaki otomobiller 2 bin 248 lira 12-15 yaş aralığındakiler bin 463 lira *16 yaş üzerindeki araçlar 579 lira

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.

2501 ve 3000 cc arası arabalar (2018 MTV tablosu)

1-3 yaş aralığında olanlar 7 bin 524 lira

4-6 yaş aralığında olanlar 6 bin 545 lira

7-11 yaş aralığında olanlar 4 bin 89 lira

12-15 yaş aralığında olanlar 2 bin 200 lira

*16 yaş ve üzeri arabalar 808 lira

3001 ve 3500 cc arası arabalar (2018 MTV tablosu)

1-3 yaş aralığında olanlar 11 bin 458 lira

4-6 yaş aralığında olanlar 10 bin 309 lira

7-11 yaş aralığında olanlar 6 bin 210 lira

12- 15 yaş aralığında olanlar 3 bin 100 lira

*16 yaş ve üzeri olanlar bin 138 lira

3501 ve 4000 cc arası arabalar (2018 MTV tablosu)

1-3 yaş aralığında olanlar 18 bin 14 lira

4-6 yaş aralığında olanlar 15 bin 555 lira

7-11 yaş aralığında olanlar 9 bin 161 lira

12-15 yaş aralığında olanlar 4 bin 89 lira

*16 yaş ve üzeri olanlar araçlar bin 629 lira

4001 ve üzeri cc arası arabalar (2018 MTV tablosu)

1-3 yaş aralığında olanlar 29 bin 483 lira

4-6 yaş aralığında olanlar 22 bin 109 lira

7-11 yaş aralığında olanlar 13 bin 94 lira

12-15 yaş aralığında olanlar 5 bin 885 lira

*16 yaş ve üzeri olan araçlar 2 bin 284 lira ödeyecek.

