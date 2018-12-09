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Muhtarın girişimi köylüye gelir kaynağı oldu

GUNDEM HABERLERİ  | 09.12.2018 12:40 | Son Güncelleme

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir köy muhtarı, palamutların toplanması ve satışı için fabrikayla sözleşme imzalayarak, köyüne yıllık ortalama 40 bin liralık gelir kapısı açtı.

Muhtarın girişimi köylüye gelir kaynağı oldu

Ahat köyü muhtarı Özhan Uğuz, üç yıl önce katıldığı bir toplantıda meşe palamudunun Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir tesiste, deri sanayisinde kullanılmak üzere valeks maddesine dönüştürüldüğünü öğrendi.

Köyü çevreleyen ormanlardaki palamutların toplanarak satışı için fabrikayla sözleşme imzalayan Uğuz, üç yıldır köylülerin meşe ormanlarından topladığı palamutların taçlarını fabrikaya satarak gelir elde etmelerini sağladı.

Muhtar Özhan Uğuz, AA muhabirine, meşe palamudunun köylülere ek gelir kapısı olduğunu söyledi.

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Sonbahar aylarında yere dökülen palamutların köylüler tarafından toplanarak muhtarlığa getirildiğini buradan da fabrikaya nakledildiğini anlatan Uğuz, şöyle konuştu:

"Köyümüzün çevresinde meşe ormanları yoğun. Vatandaşlar tarım sezonunun bitmesiyle sonbaharda gelir elde edemiyordu. Şimdi herkes ailece meşe palamudu topluyor. Topladıkları palamutların içindeki pelitleri inek, koyun ve keçilere yem olarak veriyor, tacını ise bize getiriyorlar. Fabrika, palamut taçlarınının kilosunu 50 kuruştan satın alıyor. Bu yıl şu ana kadar 80 ton palamut tacının satışını yaptık."

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Köylüler için palamut toplamanın iyi bir ek gelir kaynağı yarattığını söyleyen Uğuz, "Birkaç ay sürüyor bu iş. Palamut toplanmasa çürüyüp yok oluyor, köylüler toplayınca arazide bir tür temizlik de yapılmış oluyor. Bu işten herkes mutlu." ifadelerini kullandı.

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Köylülerden Kemal Sargın da ailecek palamut topladıklarını, pek çok köylünün evde oturmak yerine kendisi gibi arazide bu işi yaptığını belirterek, "Üç yıldır bu işi yapıyoruz, köye gelir oluyor, hayvanlara da yem sağlıyoruz." dedi. (AA)

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