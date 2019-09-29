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Nizip sabunu dünyaya ihraç ediliyor

GUNDEM HABERLERİ  | 29.09.2019 10:31 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nizip ilçesinde üretilen ‘yeşil sabun’ olarak da bilinen ‘Nizip sabunu’, dünyanın pek çok ülkesine ihraç ediliyor.

Nizip ilçesinde sabun fabrikalarında üretilen zeytinyağlı Nizip sabunu Türkiye’nin dört bir yanında piyasaya sürülürken, özellikle Ortadoğu ülkelerinde de yoğun ilgi görüyor. Son yıllarda Ortadoğu’ya sabun ihracatı artarken, geleneksel yöntemlerle üretilen ‘yeşil sabun’ Almanya, Amerika, İtalya, Japonya ve Çin gibi ülkelere de ihraç ediliyor. Vücut ve yüz temizliğinin yanı sıra pek çok kişinin saçlarını da yıkadığı zeytinyağlı Nizip sabununu deneyenler, sabunlardan vazgeçemiyor.

Sabun üretimi yapan Arif Nihat Özyurt, sabunlarının dünyaya açıldığını belirterek, “1952 yılından beri sabun imalatı yapıyoruz. Ürünlerimizi doğal yöntemlerle üretiyoruz. Sabunlarımızın tamamında bitkisel yağ kullanıyoruz. Sabunların üretiminde hayvani yağ kullanmıyoruz. Zeytinyağı, defne, bıttım gibi doğal ürünleri sabun üretiminde kullanıyoruz. Fabrikamızda üretilen sabunların büyük miktarını özellikle Ortadoğu ülkelerine ihraç ediyoruz. Buranın dışında da Almanya, İtalya, Amerika, Çin ve Japonya’ya sabunlarımızı ihraç ediyoruz. Dünyanın her tarafına sabun ihracatı yapmaktayız” dedi.

Sabun üretimi hakkında da bilgi veren Özyurt, pirina adı verilen yağı kazanlara koyup kostik ilave ederek kaynattıklarını ve sabun elde ettiklerini anlatarak, "Pirina yağı, 2 gün boyunca kaynatılarak pişirilir. Kaynatılan karışım daha sonra serim alanlarına serilerek soğumaya bırakılır. Soğuyan sabun özel aletlerle kesilir ve damgalanır. Kesilen sabunlar, özenle kule şeklinde örülerek kurumaya bırakılır. Kuruyan sabunlar paketlendikten sonra satışa hazır hale getirilir” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
nizip sabunu Gaziantep

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