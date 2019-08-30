FİNANS

Okul kıyafetlerinde zam!

GUNDEM HABERLERİ  | 30.08.2019 15:14 | Son Güncelleme

Giresun’da yaklaşan 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı öncesinde okul formaları raflardaki yerini alırken, veliler ve öğrenciler de hazırlıklara başladı. Her okulun farklı model ve konsept renklerde tercih ettiği okul kıyafetlerinden ilkokullarda 35-40 TL aralığında, ortaokullarda ise 45-50 TL civarında fiyatlarla satışa sunuluyor.

Okul kıyafetlerinde zam!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine göre okullar, 9 Eylül 2019 tarihinde açılacak. Okulların açılmasına kısa bir süre kalması nedeniyle öğrenci ve veliler hazırlıklara başladı. Okul kıyafeti imalatı ve satışı yapan mağazalar da yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlandı. Giresun ve ilçeleri başta olmak üzere il dışına da kimlik markasıyla okul kıyafeti imalatı ve toptan satışı yapan İbrahim Erhan, ilkokul, ortaokul ve liselerde daha spor modern görünümlü üst gruplarda yakalı tişört alt gruplarda keten ve eşofman alt tercih edildiğini söyledi. Erhan, “Daha önceki yıllarda tek tip ve daha resmi okul kıyafetleri üretirken, 2011 yılından sonra daha çok spor, swit, tişört, keten gibi serbest kıyafet uygulaması yapılmaktadır. Bizlerde üretimlerimizi her okulun kendine özgü renk kombinesi üzerinden rahat kıyafetler doğrultuda yapmaktayız. Bu yıl ise kıyafetlerde daha da spor tarzı ön plana çıkartılmıştır” dedi.

Fiyatlar konusunda ise hammadde ve üretime gelen yüzde 30’luk zam oranını tüketiciye yüzde 15 oranında yansıtıldığını da kaydeden Erhan, “Üretime neredeyse yüzde 30 zam geldi ancak bu zammı mümkün olduğunca okul kıyafetlerine yansıtmamaya çalışıyoruz. Üretimde ipliğe, kumaşa işçiliğe gelen zam oranı yüzde 30’un üzerindedir. Buna karşılık bu zam oranı tüketiciye ise yüzde 15 civarında yansıtılmıştır. Bu zamlı tarifeye göre ilkokul öğrencisi 35-40 TL, ortaokul 40-45 TL lise 45-50 aralığında kıyafet alabileceklerdir” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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