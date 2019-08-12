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Otellerde 2020 rezervasyonları başladı

GUNDEM HABERLERİ  | 12.08.2019 11:20 | Son Güncelleme

Turizmde parlak bir dönem yaşayan ve yeni bir rekora imza atmaya hazırlanan Türkiye'de, 2020 yılı için rezervasyonlar başladı.

Otellerde 2020 rezervasyonları başladı

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine, 2019'da turizmin güzel bir başlangıç yaptığını, bu tablonun devam ettiğini söyledi.

Yedi aylık rakamsal verilerin son derece sevindirici olduğunu vurgulayan Ayık, yıl başında Türkiye geneli için 50 milyonun üzerinde, Antalya için ise 16 milyon turist hedeflediklerini, bu hedefe doğru emin adımlarla ilerlediklerini bildirdi.

Geçen yılki gibi bu yıl da turizmde çift haneli büyümenin devam ettiğine değinen Ayık, aynı trend devam ettiği takdirde yıl sonunda 50 milyonun üzerinde yabancı turist rakamına ulaşılacağını ifade etti.

Hazırlıkların 2020 yılı için de başladığını aktaran Ayık, gelecek yıl da çift haneli büyüme beklediklerini dile getirdi. Kontratların 2020 için başladığını, pazarlama faaliyetlerinin de yavaş yavaş devreye gireceğini anlatan Ayık, şunları kaydetti:

"Birçok otelci arkadaşımız 2020 ile ilgili yeni fiyat belirlemelerini yaptılar, tur operatörleriyle 2020 yılı anlaşmalarını da yapıyorlar. Eylül ortasından itibaren de fiyatlar açıklanmaya başlayacak. Bazı özel pazarlarda rezervasyon şimdiden başladı, İngiltere bunlardan bir tanesi. Erken satışlar orada her zaman devam eder. İngiliz pazarında 2020 yılı satışları başladı, fiyatların ilan edilmesiyle Avrupa pazarında da satışlar başlayacak. Bu yıl 2018'e göre kıyasladığımızda fiyatlarda yüzde 10'lu bir iyileşme bekliyorduk, muhtemelen gerçekleşme o seviyede olacak. 2020'de de bunun üzerinde iyileşme bekliyoruz."

2020'DE 60 MİLYON TURİST, 40 MİLYAR DOLAR GELİR HEDEFİ

Bu yıl 50-51 milyon yabancı ziyaretçi, 35 milyar doların üzerinde bir gelir hedeflendiğini anlatan Ayık, "Çift haneli büyümeyle devam edersek gelecek yıl 55-60 milyon bandında yabancı ziyaretçi ve yaklaşık 40 milyar dolara yaklaşan bir turizm geliri hedefliyoruz." dedi.

Turizmi Türkiye'nin öncü sektörlerinden biri olarak değerlendiren Ayık, Türkiye'nin turizmde daha iyi bir noktada olması gerektiğini belirtti.

Şu anda turizmde ana pazarı Rusya ve ardından Almanya'nın oluşturduğunu vurgulayan Ayık, alternatif pazarlar üzerinde çalışmalar yapmaya devam ettiklerini söyledi.

"2023 HEDEFLERİNE EN KISA SÜRE İÇİNDE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Pazar çeşitliliğini geliştirmek istediklerine değinen Ayık, şöyle devam etti:

"Bir ya da iki pazara bağlı olursanız ister istemez geleceğe çok güvenli bakamazsınız, sürdürülebilir büyümeyi, gelişmeyi sağlayamazsınız. Bunun için alternatif pazar oluşturmak için tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütüyoruz. İngiliz pazarı oldukça iyi gidiyor. İskandinav pazarı bizim için uyuyan bir kaynak. Geçmişte ulaştığımız son derece önemli rakamlar vardı, o uyuyan kaynağı tekrardan canlandırmaya uğraşıyoruz. Uzak destinasyonlar Çin, Kore, Japonya, Hindistan gibi pazarları geliştirmeye uğraşıyoruz. Güney Amerika, Brezilya başta olmak üzere oralardan Türkiye'ye dönük ciddi eğilimler var, bu pazarları da çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Orta Doğu zaten çevremizdeki kaynak pazarlardan bir tanesi."

Ayık, tüm bu çalışmaları gelecek yıllarda da devam ettirip, pazar çeşitlendirmesiyle 2023 hedeflerine en kısa süre içinde ulaşmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
turizm rezervasyon

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