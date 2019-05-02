FİNANS

ÖTV Zammı sonrası akıllı telefon fiyatları

GUNDEM HABERLERİ  | 02.05.2019 09:40 | Son Güncelleme

Bir süredir gündemde olan ÖTV zammı sonunda gerçekleşti. Kararname ile yürürlüğe giren ÖTV zammı sonrası akıllı telefon fiyatları da yükselmiş oldu. Peki zamlı telefon fiyatları uygulamaya girdi mi?Malum ÖTV zammı yürürlüğe girmiş olsa bile ithalatçılar hemen ilk elden zam yapmıyorlar. Dolayısıyla bir süre daha bekliyorlar. Ya da ufak fiyat artışları yaparak, hali hazırda stokta olan mal üzerinden kazanımda bulunuyorlar.

Nitekim ÖTV zammı sonrası bazı modellerin fiyatları az da olsa artmış durumda.

Takipçilerimizin de bildiği üzere her ayın ilk haftasında 1000 TL, 1500 TL ve 2000 TL altına alınabilecek en iyi telefonları okurlarımızla paylaşıyoruz. Peki geçtiğimiz Nisan ayında paylaştığımız 2000TL altına alınabilecek modellerin fiyatları nasıl değişti? Bu yazımızda sizlere zamlı akıllı telefon fiyatları ile ilgili bilgi vereceğiz. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri zamlı akıllı telefon fiyatları listemizle başbaşa bırakalım.

HUAWEI MateBook X Pro inceleme (MACH-WX9). Macbook katili

İşte zam sonrası akıllı telefon fiyatları

Huawei P20 Lite

Huawei P20 Lite
Eski fiyatı: 1800 TL ÖTV zamlı fiyatı:  1940 TL

Oppo AX7

Oppo AX7
Eski fiyatı: 1950 TL ÖTV zamlı fiyatı: 2200 TL

Honor 10 Lite

Honor 10 Lite
Eski fiyatı: 1550 TL ÖTV zamlı fiyatı: 1600 TL

Honor 8X

Honor 8X
Eski fiyatı: 1950 TL ÖTV zamlı fiyatı: 2000 TL

Samsung Galaxy M20

Samsung Galaxy M20
Eski fiyatı: 1600 TL ÖTV zamlı fiyatı: 1750 TL

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart 2019
Eski fiyatı: 1590 TL ÖTV zamlı fiyatı: 1750 TL
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Anahtar Kelimeler:
ÖTV zammı akıllı telefon

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
nedense Samsung-Huawei daha çok gelmiş Honora 50 TL zam düşündürücü biraz
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