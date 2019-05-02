ÖTV Zammı sonrası akıllı telefon fiyatları

Nitekim ÖTV zammı sonrası bazı modellerin fiyatları az da olsa artmış durumda.

Takipçilerimizin de bildiği üzere her ayın ilk haftasında 1000 TL, 1500 TL ve 2000 TL altına alınabilecek en iyi telefonları okurlarımızla paylaşıyoruz. Peki geçtiğimiz Nisan ayında paylaştığımız 2000TL altına alınabilecek modellerin fiyatları nasıl değişti? Bu yazımızda sizlere zamlı akıllı telefon fiyatları ile ilgili bilgi vereceğiz. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri zamlı akıllı telefon fiyatları listemizle başbaşa bırakalım.

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