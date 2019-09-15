FİNANS

Palandöken: AVM ve zincir marketler esnafı zorluyor

GUNDEM HABERLERİ  | 15.09.2019 10:36 | Son Güncelleme

AVM ve zincir marketlerin cirolarını her ay artırırken esnafı daha da zor duruma soktuğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizde 400’ün üzerinde AVM, 36 binin üzerinde zincir market her ay cirosunu artırırken bu durum esnafımızı zor durumda bırakıyor" dedi.

Palandöken: AVM ve zincir marketler esnafı zorluyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu yıl AVM ciroları Ocak’ta yüzde 9, Şubat’ta yüzde 18, Mart’ta yüzde 22, Nisan’da yüzde 14, Mayıs’ta yüzde 23, Haziran’da yüzde 19 ve Temmuz’da yüzde 14 arttı. Bununla birlikte ülke genelinde sayıları ise 400’ün üzerine çıktı. Her ay cirolarını artırırken aynı zamanda yeni AVM inşaatları da başlıyor. Şehirlerin merkezlerinde, bazen yan yana açılarak, hem birbirlerine, hem caddelerdeki esnafımıza zarar veriyorlar. Görüntü kirliliğinin yanı sıra, içinde her sektörden büyük mağaza bulundurduğu için esnafımızın ekmeğini bölüyorlar. Nüfusa oranla en az esnafın, AVM sayısı en çok olan 3 büyükşehir yani İstanbul, Ankara, İzmir’de olması da bu durumun en açık örneğidir. Yine en önemlisi bir diğer konu ise zincir marketler de aynı şekilde her sokağa yan yana üç beş tane açılıyor. Bir kişiye ait 10 bin market var. Bu kabul edilemez” diye konuştu.

"AVM'LER ŞEHİR MERKEZLERİNDEN UZAĞA YAPILMALI"

Açılış sayıları ile saatlerine bir düzenleme gelmediği sürece AVM ve zincir marketlerin esnafı olumsuz etkilemeye devam edeceğini hatırlatan Palandöken, “Çok uzun yıllardır gerçekleşmesini talep ettiğimiz bir konu, AVM’lerin ve zincir marketlerin açılış konumları, açılış sayıları ve çalışma saatlerinin düzenlenmesi. Haftanın her günü açık oldukları gibi, dini bayramlarda da açıklar. Sabah 9 ile 10’da açılıp, akşam 22.00’a kadar açık kalıyorlar. Hiç tatil yapmadan bu kadar uzun süre açık kalmalarına artık bir çeki düzen getirilmeli. Ayrıca açıldığı gibi kapanan birçok AVM örneği mevcut. Milli israfa da neden oluyorlar. Yan yana ve kuralsız açılarak sadece esnafımıza değil birbirlerine de zarar verdikleri için AVM’ler şehir merkezlerinden uzağa yapılmalı. Zincir marketlerin açılışı da açılacağı yerdeki nüfusa göre belirlenmeli” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

PARTNER Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama... Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama...
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bir yıl ertelendiResmi Gazete'de yayımlandı! Bir yıl ertelendi
'Ev almanın tam zamanı' çağrısı'Ev almanın tam zamanı' çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bendevi Palandöken AVM

En Çok Okunan Haberler

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Bunu yapan çalışana tazminat yok! Yargıtay'dan emsal karar

Bunu yapan çalışana tazminat yok! Yargıtay'dan emsal karar

'Ev almanın tam zamanı' çağrısı

'Ev almanın tam zamanı' çağrısı

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bir yıl ertelendi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bir yıl ertelendi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Okul Gıdası' logosuna erteleme

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bir yıl ertelendi

'Ev almanın tam zamanı' çağrısı

'Ev almanın tam zamanı' çağrısı

İBB'den önemli karar! Topkapı İETT Garajı, park oluyor

İBB'den önemli karar! O alan park oluyor

Karadeniz için korkutan açıklama: Alarm veriyor! Balık av sezonu Kasım’da kapanabilir

Karadeniz alarm veriyor, balık av sezonu Kasım’da kapanabilir

Bin 300 hakim ve savcı adayı alınacak

Adaylar dikkat! 1300 kişi alınacak

Drone tehdidini Atom durduracak

Dronelarla Atom savaşacak!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.