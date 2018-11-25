Pazardaki balık fiyatları, hali 3'e katlıyor

Antalya- Kemer karayolu Topçam mevkiinde kurulan balık halinde, sezonun en hareketli günleri yaşanıyor. Sabaha karşı kıyıya yanaşan teknelerden kasalarla indirilen balıklar, türlerine ve boylarına göre ayrılıp mezat için hazırlanıyor. Akdeniz balıklarının yanı sıra, mezata Karadeniz ve Marmara'dan frigolu araçlarla da balık getiriliyor. Balıklar, türlerine göre kasa ya da kilogram bazında fiyatlandırılarak mezata çıkarılıyor. Market işletmecileri ve pazar esnafının yanı sıra, çok sayıda vatandaş mezata katılıyor. Sabaha karşı açılan mezat, oldukça ilgi görüyor.

HAMSİ VE AKDENİZ BALIKLARININ ZAMANI

Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, palamut döneminin sona erdiğini ve balıkçıların palamuttan memnun kaldığını söyledi. Hamsi, çinekop ve Akdeniz balıklarının zamanının başladığını anlatan Demir, "Akdeniz'e özgü balıklarımız artık tezgaha çıkmaya başladı. Barbun, mercan, lokum, karides, kalamar, sargoz, istavrit, gırgır balıkları var. Balıklarımız ete, tavuğa göre çok uygun fiyatlarda" dedi.