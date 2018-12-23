Plastik poşetlerin yerini pamuktan pazar çantaları alacak! 1 Ocak'tan itibaren...

Türkiye’de alışverişlerde kullanılan plastik poşetler, 1 Ocak 2019 itibariyle ücretli hale geliyor. Elazığ’da özel bir firma, geçmiş yıllarda kullanılan pazar çantası üretimini sürdürürken, plastik poşetlerin ücretleneceği kararının ardından siparişleri yetiştirmede güçlük çekiyor. Firma yetkilisi Ömer Faruk Argın, hazırladıkları pazar çantaları hem hediye amaçlı, hem de alışverişte kullananların yoğun ilgisinin olduğunu dile getirdi. Ürettikleri çantaların çevre dostu olduğunu dile getiren Argın, "Ürettiğimiz pazar çantaları bazı firmalar müşterilerine hediye etmek amacıyla satın alınıyor. 1 Ocak 2019’dan sonra alışverişlerde plastik poşetlerin ücretleneceğinden ötürü, bu pazar çantalarına ilginin artacağını düşünüyoruz. Bu neden oldukça yoğun günler geçiriyoruz. Siparişleri yetiştirmekte oldukça zorlanıyoruz. Bu çantaların çantaların en büyük özelliği çevre dostu ve yıllarca kullanılabilmesidir. Bu nedenle tercih edilmeye başlandı" dedi.

30 YIL ÖNCESİNİN MODASI

Argın, pazar çantalarının 30 yıl öncesinin modasının olduğunu ifade ederek, "Geçmiş yıllarda oldukça moda olan pazar çantaları ilgi görmeye başladı. Pazar çantaları 30 yıl önce kullanılıyordu. Şimdi ise tekrar piyasaya çıkmaya başladı. Uzun yıllar boyunca erimeyen poşetlerden bahsediyoruz. Çocuklarımıza miras olarak çöp bırakıyoruz. Diğer taraftan ülke ekonomisine ciddi zararları var. Ama bez çantaların hem çevreye hem de ülke ekonomisine bir zararı yok. Çünkü pamuktan üretiliyor" diye konuştu. (DHA)



