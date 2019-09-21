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Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü Gebze'de kurulacak

GUNDEM HABERLERİ  | 21.09.2019 15:00 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü'nü ilk etapta, TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü'nde yaklaşık 100 uzmanla Gebze’de kuruyoruz. Hedefimiz Türkiye olarak, raylı taşımacılık sektöründe teknolojik bağımsızlığı yakalamak. İşte bugün imzalanacak işbirliği protokolü de bu bağımsızlığa giden yolda önemli bir kilometre taşı olacak" açıklaması bulundu.

Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü Gebze'de kurulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü’nü ilk etapta, TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü'nde yaklaşık 100 uzmanla Gebze’de kuruyoruz. Daha sonra TCDD'nin Ankara tesislerinde de çalışmalar yapılacak. 500 Ar-Ge personeli sayısına ulaşmayı öngörüyoruz." dedi.

Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) arasında "Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü" kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, protokolün imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"RAYLI TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIĞI YAKALAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bakanlık olarak, 11. Kalkınma Planı çerçevesinde hazırlanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde raylı sistemlerin önemini vurguladıklarını aktaran Varank, "Yine teknoloji odaklı sanayi hamlesi programımızda da raylı sistemleri 'yerli üretimi teşvik edilecek öncelikli ürün grubu' listesine aldık. Ulaştırma Bakanlığı da önümüzdeki 15 yılda bu sektöre, altyapılar dahil olmak üzere, 70 milyar avroluk yatırım yapmayı planlıyor. Tek başına bu tutar bile, raylı sistemlerdeki yerli ve milli kaynak kullanımının ne denli kritik olduğunu bize gösteriyor." diye konuştu.

Varank, imzalanan protokolün teknolojik bağımsızlığı yakalamak adına önemli bir adım olduğuna dikkati çekerek, "Hedefimiz Türkiye olarak, raylı taşımacılık sektöründe teknolojik bağımsızlığı yakalamak. İşte bugün imzalanacak iş birliği protokolü de bu bağımsızlığa giden yolda önemli bir kilometre taşı olacak. Bu protokolle birlikte TÜBİTAK ve TCDD ortaklığında bir enstitü kuruyoruz. Böylece, özel sektörün de katkılarıyla sadece kullanıcı olan değil, kendi ihtiyacını karşılayan ve geliştirdiği teknolojiyi ihraç eden bir Türkiye olmak istiyoruz." dedi.

"AR-GE PROJELERİ, TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK"

Bunun için dünyadaki başarılı örnekleri incelediklerini anlatan Varank, şöyle devam etti:

"Gördük ki ulaştırma teknolojilerindeki atılımlarda kilit rolü uzman ulusal enstitüler oynuyor. Dolayısıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı olarak benzer bir model tasarlıyoruz. Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü’nü ilk etapta, TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü'nde yaklaşık 100 uzmanla Gebze’de kuruyoruz. Daha sonra TCDD'nin Ankara tesislerinde de çalışmalar yapılacak. 500 Ar-Ge personeli sayısına ulaşmayı öngörüyoruz. Böylece Ar-Ge projeleri, TÜBİTAK'ın istihdam edeceği nitelikli araştırmacılar tarafından yürütülecek. Enstitünün yönetim ve danışma kurulları, TÜBİTAK ve TCDD temsilcilerinden oluşacak. TCDD'nin yetkinliğini artırmak için, kurum personelinin akademik çalışmalar yapmasına da imkan sağlanacak."

"BU HEDEFLER ASLA HAYAL DEĞİL"

Bakan Varank, bu enstitünün kurulmasıyla birlikte ilk olarak Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu demir yolu teknolojilerinin yerli ve milli imkanlarla tasarlanacağını, teknoloji transferi anlaşmalarını bu enstitüyle yürütüleceğini ve geleceğin demir yolu teknolojilerinin de burada geliştirileceğini söyledi.

Ortaya koyulan hedeflerin gerçekçi olduğunun altını çizen Varank, "Şunu özellikle vurgulamam gerekiyor. Bahsettiğim bu hedefler asla hayal değil. Ülkemizde bu hedefleri somut ürüne dönüştürebilecek, güçlü ve yenilikçi girişimcilerimiz var. Bakın Haziran 2018’de ilk defa bir Türk firması ürettiği metro vagonlarını Tayland’a ihraç etti. İnşallah bu enstitümüz, benzer girişimcilerimize de stratejik yönlendirmeler yapacak, onlara yardımcı olacaktır." şeklinde sözlerini tamamladı.

Öte yandan konuşmalar sonrasında, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, "Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü" kurulmasına ilişkin iş birliği protokolünü imzaladı. İmzaların ardından da hatıra fotoğrafı çekildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Gebze "Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü" bakan Mustafa Varank

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