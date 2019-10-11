FİNANS

Reeskont ve avans işlemlerinde faiz oranı düşürüldü

GUNDEM HABERLERİ  | 11.10.2019 07:56 | Son Güncelleme

Reeskont işlemlerinde uygulanacak olan iskonto faiz oranı yıllık %17.25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını ise yıllık %18.25 olarak yeniden belirlendi.

Reeskont ve avans işlemlerinde faiz oranı düşürüldü

Merkez Bankası'nın konuya ilişkin bugünkü Resmi Gazete'de yer alan tebliğine göre, Merkez Bankasınca vadesinde en çok üç ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yıllık %17.25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %18.25 olarak belirlendi.

Merkez Bankası internet sitesine göre, reeskont ve avans işlemlerinde faiz oranları en son 29 Haziran 2018 tarihinde; sırasıyla 18.50 ve 19.50 olarak güncellenmişti.

Kaynak: Reuters


PARTNERBilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!Bilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!
Ege'de iki ada satılığa çıktı! Değeri ise... Ege'de iki ada satılığa çıktı! Değeri ise...
Tüketicilere çağrı: Ekonomiye en büyük destek...Tüketicilere çağrı: Ekonomiye en büyük destek...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
merkez bankası faiz

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda acı haber! 1 asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda acı haber! 1 asker şehit oldu

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Dünyanın en iyi 25 şirketi açıklandı!

Dünyanın en iyi 25 şirketi açıklandı!

Dev yatırım yapacaklar! Harekete geçtiler

Dev yatırım yapacaklar! Harekete geçtiler

Harekat piyasaları nasıl etkileyecek?

Harekat piyasaları nasıl etkileyecek?

Dev projede geri sayım başladı

Dev projede geri sayım başladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ege'de iki ada satılığa çıktı

Ege'de iki ada satılığa çıktı! Değeri ise...

TESK'ten 'yerli ürün kullanın' çağrısı

Tüketicilere çağrı: Ekonomiye en büyük destek...

130 bin metal işçisinin sözleşme süreci başlıyor

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Yarın başlıyor

Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Harç pulu değişim süresi uzatıldı

Yurt dışına çıkacaklar dikkat! O süre uzatıldı

Sarımsağın fiyatı yüzde 45 arttı

Rekor kırdı! Fiyatı yüzde 45 arttı

5 liraya kadar düşen hamsi, hem satıcıları hem alıcıları sevindirdi

Vatandaş mutlu! Fiyatlar 5 liraya düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.