Reeskont ve avans işlemlerinde faiz oranı düşürüldü

Merkez Bankası'nın konuya ilişkin bugünkü Resmi Gazete'de yer alan tebliğine göre, Merkez Bankasınca vadesinde en çok üç ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yıllık %17.25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %18.25 olarak belirlendi.

Merkez Bankası internet sitesine göre, reeskont ve avans işlemlerinde faiz oranları en son 29 Haziran 2018 tarihinde; sırasıyla 18.50 ve 19.50 olarak güncellenmişti.

Kaynak: Reuters



