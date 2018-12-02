FİNANS

Resmi Gazete'de yayımlandı! Lisansları bakanlık kararı ile iptal edildi

GUNDEM HABERLERİ  | 02.12.2018 09:44 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nce, Türkiye çapındaki 27 maden lisansı iptal edildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Lisansları bakanlık kararı ile iptal edildi

Genel Müdürlüğün ruhsat iptali ve idari para cezası uygulanmasına ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 16 ildeki bazı şirket ve özel kişilere ait 27 maden lisansı çeşitli gerekçelerle iptal edildi. Söz konusu 27 lisans sahibinden 21'ine ayrıca para cezası da verildi.

Öte yandan, 14 ildeki 32 ruhsat sahibine de sadece idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Söz konusu ruhsat sahiplerine 382 lira 40 kuruş ile 370 bin 904 lira arasında para cezası uygulandı.

Ruhsat iptalleri ve para cezalarına ilişkin kararlar, beyan edilen adreslerde ruhsat sahiplerine ulaşılamaması nedeniyle ilanen tebliğ edildi.

Kaynak: AA

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