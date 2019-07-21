FİNANS

Reyhanlı’da, yediemin otoparkında 6 milyon liralık servet çürüyor

GUNDEM HABERLERİ  | 21.07.2019 11:03 | Son Güncelleme

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, bir yediemin otoparkında değeri yaklaşık 6 milyon lirayı bulan motosiklet ve aralarında 'change' (Şasi ve motor numarasının değişik yöntemlerle değiştirilmesi) edilmiş lüks otomobillerin de bulunduğu araçlar çürümeye terk edildi.

Reyhanlı’da, yediemin otoparkında 6 milyon liralık servet çürüyor

Reyhanlı’daki yediemin otoparkında 3 bine yakın motosiklet bulunuyor. Motosikletlerin büyük çoğunluğu trafik tescilsiz olmakla birlikte, çalıntı ve haciz gibi çeşitli nedenlerle el konulanlardan oluşuyor. 2013 yılından kalma motosikletlerin bulunduğunu söyleyen otopark işletmecisi Mustafa Çalışkan, “Ekiplerin denetimlerinde yakalayarak getirip bize teslim ettikleri 3 bine yakın motosiklet bulunuyor. Sahipleri tarafından alınmayan motosikletler otoparkta adeta çürümeye terk edilmiş durumda” dedi.

BAZILARI LÜKS 300 OTOMOBİL VAR

Mustafa Çalışkan, otoparkta değeri 100- 150 bin lirayı bulunan lüks otomobillerin de bulunduğu 300 aracın bulunduğunu söyledi. Çalışkan, araçların hacizli, çalıntı ya da change olduğunu ifade etti. Otoparkta Avrupa plakalı araçların da yer aldığını söyleyen Mustafa Çalışken, bu araçların sahiplerine ulaştıklarını, ancak Türkiye’ye gelip almaları masraflı olduğu için çürümeye terk etmeyi tercih ettiklerini söyledi.

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REYHANLI PATLAMASINDAKİ ARAÇLAR DA OTOPARKTA

Bunun yanında 11 Mayıs 2013 tarihinde Reyhanlı’da düzenlenen terör saldırısında ağır hasar gören araçların da halen otoparkta bulunduğunu söyleyen Çalışkan, işletmesinde maddi değeri 6 milyon lira olan motorlu araç bulunduğunu ifade etti. Çalışkan, “Otoparkta yaklaşık 3 bin motosiklet, 300 otomobil var. Maddi yönden değerlendirmek gerekirse, bugünkü değerle 6 milyon liralık bir servet çürüyor. Gerek motosikletler ve gerekse otomobiller zamanında alınmadı, şu anda çürümeye terk edilmiş halde” diye konuştu.

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CHANGE OTOMOBİLLER DE VAR

Suriye’de iç savaşın başladığı yıldan sonraki günlerde özellikle Avrupa’dan çalınan ve kaçak yolla Suriye’ye götürülüp sahte şase ve plaka ile Türkiye’ye getirilmek istenirken ele geçirilen lüks otomobiller de otoparkta çürüyor. 6 yıldan bu yana alınmayan araçlar nedeniyle mağdur olduklarını belirten Mustafa Çalışkan "Devletimizin bu soruna bir çare bulmasını talep ediyoruz. Ciddi anlamda mağdur olduk, araçlar sığmadığı için ikinci bir otopark kiraladık. Devletimizden, bu araçların tasfiye edilmesini, tekrar ekonomiye kazandırılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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