FİNANS

Rıdvan Çelikel tarafından kurulan Anel Elektrik uluslararası arenada farkını gösteriyor

GUNDEM HABERLERİ  | 19.09.2019 13:43 | Son Güncelleme

Uluslararası müteahhitlik ve inşaat sektörünün en prestijli dergilerinden biri olan MEP Middle East’in her yıl yayınladığı “Top 25 MEP Contractors” açıklandı. Başarılı projelere imza atan Anel Elektrik, 2019 listesinde 11. sırada yer aldı.

Rıdvan Çelikel tarafından kurulan Anel Elektrik uluslararası arenada farkını gösteriyor

MEP Middle East tarafından açıklanan “Orta Doğu’nun En Büyük 25 Müteahhitlik Firması” listesinde yer alan Anel Elektrik, Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dhabi ve Dubai) ve Katar’da büyük projelerin elektrik ve mekanik taahhüt çalışmalarını yürütüyor. Anel Elektrik, bölgede tünel ve raylı sistem, havalimanı ve ticari bina projelerinde çalışmalarına devam ediyor.

Anel Elektrik Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Çelikel, başarılarının arkasındaki en önemli etkenin, müşterileri ve iş ortakları ile kurdukları sürdürülebilir ilişkiler olduğunun altını çiziyor. Çelikel, dahil oldukları tüm projelerde deneyimli ekipleri ile, işlerini tam ve şartnamelere uygun, dünya standartlarında mühendislik uygulamaları ile yerine getirdiklerini ifade ediyor.
Teknik mühendislik alanında bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla yürüyen Anel Elektrik, Türkiye’yi dünya inşaat sektöründe başarı ile temsil eden şirketler arasında yer alıyor.

Dünyanın En Büyük Uluslararası 250 Müteahhidi Listesinde Türk Müteahhitler Başarılarını Sergilediler

“Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” 2019 listesinde yer alan Türk müteahhitleri dünya arenasında var olduklarını başarılı şekilde gösterdiler. Dünya çapında ekonomik çevrelerin takip ettiği prestijli bir inşaat sektörü dergisi olan Engineering News Record (ENR), müteahhit firmaların bir önceki yıl yurtdışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak bu listeyi hazırlıyor.

Derginin 2003’ten bu yana her sene yayınladığı listede, firmaların yurtdışı gelirlerine göre sıralama yapılıyor. Sıralamada Anel Elektrik 175.sırada yer aldı. 2018 senesinde 176. sırada olan firma, başarılı çalışmaları ile bu sene bir adım atlayarak üste tırmandı.

Özellikle uluslararası teknik müteahhitlik piyasalarının durgun olduğu 2018 senesinde performansını artıran Anel Elektrik, bu durgunluğu başarılı şekilde kendi lehine kullanan firmalar arasında yer aldı.

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Anel Elektrik Rıdvan Çelikel Orta Doğu’nun En Büyük 25 Müteahhitlik Firması

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