FİNANS

Sabiha Gökçen’de arife günü rekoru

GUNDEM HABERLERİ  | 11.08.2019 12:57 | Son Güncelleme

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda arife günü yaşanan yoğunluk nedeniyle 2019 yılının günlük yolcu rekoru kırıldı.

Sabiha Gökçen’de arife günü rekoru

İstanbul’un şehir havalimanı Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Kurban Bayramı tatilinin başladığı arife günü 119 bin 73 yolcu geçiş yaparak 2019 yılının yolcu rekoru kırıldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nı 10 Ağustos arfe günü iç hatlarda 71 bin 192 yolcu, dış hatlarda ise 47 bin 881 yolcu kullandı. 2019 yılının bir önceki yolcu rekoru 22 Temmuz günü 117 bin 593 kişi ile kırılmıştı.

YOLCULARA LOKUM SÜRPRİZİ

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kurban Bayramı’nın ilk günü uçacak yolculara lokum sürprizi yapıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın terminal işletmecisi İSG tarafından organize edilen etkinlikte güvenlik kontrol noktalarından geçen yolculara görevliler tarafınan lokum ikram edildi.

(DHA)

Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin
Altınla yarışıyor! Kilosu 200 TLAltınla yarışıyor! Kilosu 200 TL
Marangozluğu bırakıp bu işe başladı, şimdi ise...Marangozluğu bırakıp bu işe başladı, şimdi ise...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen arife yolcu rekoru

En Çok Okunan Haberler

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

Türkiye'de ilk defa yapıldı! Gramı 400 lira

Türkiye'de ilk defa yapıldı! Gramı 400 lira

Altınla yarışıyor! Kilosu 200 TL

Altınla yarışıyor! Kilosu 200 TL

Marangozluğu bırakıp bu işe başladı, şimdi ise...

Marangozluğu bırakıp bu işe başladı, şimdi ise...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

4 bilezikle iş kurdu, şimdi paraya para demiyor!

4 bilezikle iş kurdu, şimdi paraya para demiyor!

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuru patlıcan altınla yarışıyor! Kilosu 200 TL

Altınla yarışıyor! Kilosu 200 TL

Marangozluğu bırakıp verimli zeytin üretmeye başladı

Marangozluğu bırakıp bu işe başladı, şimdi ise...

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

Türkiye'de ilk defa yapıldı! Arı zehrinin gramı 400 lira

Türkiye'de ilk defa yapıldı! Gramı 400 lira

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat!

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat!

Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu

Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.