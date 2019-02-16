Sağlık Bakanı duyurdu! 28 Şubat'ta bin 480 kişinin ataması yapılacak

Bakan Koca yaptığı açıklamada "25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat'ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam bin 480 kişinin ataması yapılacak." ifadelerini kullandı.

(AA)



