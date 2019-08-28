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Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

GUNDEM HABERLERİ  | 28.08.2019 14:17 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı.

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Ayrıntılar geliyor...

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Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyon yerleştirme sonuçları ÖSYM

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