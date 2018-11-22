FİNANS

Samsung Galaxy J7 Prime Beklenen Cuma Fırsatları arasında yerini aldı

GUNDEM HABERLERİ  | 21.11.2018 21:35 | Son Güncelleme

Amazon.com.tr’nin Beklenen Cuma haftası indirimleri devam ediyor. En çok aranan mutfak ürünlerinden, Samsung’un çok satan Galaxy J7 Prime modeline kadar birçok üründe geçerli indirimler 26 Kasım’a kadar Amazon.com.tr’de alışveriş severleri bekliyor.

Samsung Galaxy J7 Prime Beklenen Cuma Fırsatları arasında yerini aldı

Beklenen Cuma haftası kapsamında oyuncaktan elektroniğe, modadan mutfağa birçok kategoride büyük indirimlere ev sahipliği yapan Amazon.com.tr’nin fırsatları arasında Samsung Galaxy J7 Prime 1300 TL yerine 1.050 TL'lik fiyatı ile yerini aldı. Gün boyunca birçok kategoride yüzde 40’a varan indirimlerin yanı sıra günlük ve saatlik teklifler sunan Amazon.com.tr, 50 TL üzeri alışverişlerde ücretsiz teslimat ve tüm alışverişlerde kolay iade süreci ile dikkat çekiyor. Beklenen Cuma özel indirimlerine, www.amazon.com.tr sayfası ve Amazon Alışveriş mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

Amazon.com.tr’nin 19-25 Kasım tarihleri arasında birçok üründe dev indirimlere imza attığı Beklenen Cuma haftası, 26 Kasım’da gerçekleşecek ‘En İyi Pazartesi’ indirimleriyle tamamlanacak.

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