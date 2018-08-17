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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 16 maddelik yeni destek paketi

GUNDEM HABERLERİ  | 17.08.2018 13:57 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bayram öncesinde sanayici, KOBİ ve girişimciler için 16 maddelik destek ve önlem paketini açıkladı. Buna göre, Ar-ge destekleri̇ne “kur farkı” ayarı yapılırken, teknoloji̇ geli̇şti̇rme bölgeleri̇ne 100 mi̇lyon TL ve bi̇n 500 projeye 500 mi̇lyon TL destek verilecek. Vadesi geçmiş ve icra takibi başlatılan TSE alacakları da yeniden yapılandırılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 16 maddelik yeni destek paketi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sanayici için hazırlanan yeni paketi açıkladı. KOSGEB alacaklarına 2019 yılına kadar erteleme geliyor. Ayrıca, yatırım teşvik belgesi başvuru ücreti kaldırılıyor. Temel bilimler mezunlarına ise istihdam desteği geliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırılar karşısında sanayiciler, KOBİ’ler ve teknoloji girişimcilerinin üzerindeki yükü hafifletmek ve bu süreçten güçlenerek çıkmalarını sağlamak amacıyla harekete geçti.

Bakan Varank başkanlığında hafta başından itibaren bakanlık bünyesinde yürütülen, “Destek ve Önlem Paketi” çalışmaları tamamlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da sunulan paket, parasal genişlemeye yol açmadan ve sıkı maliye politikalarına uyumlu şekilde hazırlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kurban Bayramı öncesinde 16 maddelik paketi kamuoyu ile paylaştı.

Bakan Varank, pakete ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu;

Ülkemize karşı yapılan ekonomik saldırılardan sanayicilerimizin ve teknoloji girişimcilerimizin olumsuz etkilenmemeleri için yerlileştirme adımlarımızı ve milli teknoloji hamlemizi hızlandırıyoruz. Sektörün taleplerini de dikkate alarak, yeni ekonomi modelimizdeki tasarruf ilkeleri çerçevesinde bütçemize ilave yük getirmeksizin, sanayicilerimizi ve girişimcilerimizi 16 maddelik yeni bir paketle destekliyoruz.

İŞTE DESTEK VE ÖNLEM PAKETİ:

Kosgeb alacaklarına 2019 yılına kadar erteleme geli̇yor

Ar-ge destekleri̇ne “kur farkı” ayarı

2 bi̇n 739 i̇thal üründe ‘yerli̇leşti̇rme’ atağı

Osb’lerde ‘bedelsi̇z arsa’ tahsi̇si̇ni̇n kapsamı geni̇şli̇yor

Yatırım teşvi̇k belgesi̇ başvuru ücreti̇ kaldırılıyor

Temel bi̇li̇mler mezunlarına ‘i̇sti̇hdam’ desteği̇

Tekno gi̇ri̇şi̇mci̇lere desteği̇n üst sınırı 200 bi̇n tl’ye yükselti̇ldi̇

Dış pazarlara açılan kobi̇’lere 300 bi̇n tl i̇hracat desteği̇

TSE hi̇zmet bedelleri̇nde yüzde 25 i̇ndi̇ri̇m

Vadesi̇ geçmi̇ş ve i̇cra taki̇bi̇ başlatılan TSE alacakları yeni̇den yapılandırılacak

Patent, marka, tasarım başvuru ve tesci̇l ücretleri̇nde yüzde 25 i̇ndi̇ri̇m

Patent, marka ve tasarımla i̇lgi̇li̇ geci̇kme cezalari affedi̇li̇yor

Kalkınma ajansları aracılığıyla bi̇n 500 projeye 500 mi̇lyon tl’li̇k destek

Teknoloji̇ geli̇şti̇rme bölgeleri̇ne 100 mi̇lyon tl’li̇k destek

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sanayici

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Aklınız başınıza gelmeye başladı sonunda !
Şair burada zamlara hazır olun demek istiyor.
her şeyi mahvoldu her şeye zam yapıyor DESTEK PAKETİ? zam paketini açıklayan YOK?
doların 3 lira olması an meselesi
VIRTI VIZIK DESTEKLE ÜLKE EKONOMİSİ DÜZELMEZ.TİTANİĞİ BOŞALTMA KOVAYLA KURTARAMAZSIN HACI .
olumlu güzel haber ancak beyin göçü yapan insanlarıda hakettiği paralar ve teknoloji desteği ile geri çekmelisiniz
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