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Savunma Sanayii Başkanı duyurdu: Seri üretime geçiliyor

GUNDEM HABERLERİ  | 12.10.2019 14:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN ve Roketsan tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi ile ilgili "Seri üretime geçiliyor" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı duyurdu: Seri üretime geçiliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Savunma Sanayii Başkanlığı yönetiminde ASELSAN ve Roketsan tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, yapılan nihâi sistem testlerinde hedefi yüzde yüz başarıyla imha etti. Seri üretime geçiliyor. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Savunma Sanayii HİSAR-A seri üretim

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