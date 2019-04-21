Sebzede yüksek fiyatlarla ilgili beklenen açıklama geldi

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, ilerleyen günlerde pek çok üründe fiyat düşüşleri beklendiğini aktardı.

Özellikle sebze fiyatlarında düşüş yaşanacağını bildiren Tavşan, patlıcan ve salatalık fiyatlarında ciddi düşüş olduğunu söyledi. Tavşan, sera ürünü patlıcan ve salatalıkta bolluğa dikkati çekerek, üretim bölgesinde 1,5 liradan başlayan kilogram fiyatlarının, halde 2,5-3 lira olduğuna işaret etti.

Tavşan, sırada soğan ve patates fiyatlarında düşüş bulunduğuna vurgu yaparak, "Kuru soğan ve patates fiyatları da biraz daha uygun olacak. Yeni mahsuller çıkıyor. Tam rekolte belli değil ama fiyatı normale dönecek. Şu anda Adana'da ürün çıkmaya başladı. Ceyhan'daki ürün gelecek, ardından da Anadolu'dan ürün gelecek. Gelmeye başladı ürün. Bir hafta içinde bollaşacak, ürün fiyatları biraz daha makul seviyelere gelir." diye konuştu.

Tavşan, soğan ve patatesin gelmesiyle ithal ürün getirilmesine de gerek kalmayacağına işaret etti.

"BİBER VE DOMATES FİYATI DÜŞECEK"



Fiyatında düşüş beklenen sıradaki ürünün biber olacağını kaydeden Tavşan, "Fiyatı yüksek olarak biber çeşitleri kaldı. Onlar da havaların ısınmasıyla normale dönecek. Her türlü biber gelecek, kıl, sivri, dolma, acı, kapya cinsi biberler piyasaya girecek. Havalar hala soğuk seyrediyor. Üretim bölgelerinde de hava sıcaklıkları halen yükselmedi. Birazcık havalarda ısınma olması fiyatları normal seviyelere düşürecek." ifadelerini kullandı.