Seçimde görev alana 306 TL

24 Haziran’da erken seçim yapılmasına karar verilmişti. Seçimde yaklaşık 2 milyon kişi görev yapacak
Bunlar arasında sandık kurulu başkanları ve seçim sandık kurulu üyeleri ile bina sorumlusu, memur, hizmetli ve soförler yer alıyor. Bu kişilere görev aldıkları gün üzerinden ödeme yapılacak. En düşük ödeme 1 günlük 88 lira, en yüksek ödeme 3 günlük 306 lira.
ÜÇ GÜNE KADAR
Kurs verilen sandık kurulu başkanına 3, memura 2, siyasi parti üyelerine 1 adet gündelik ödenecek. Buna göre; erken seçimde görev alacak sandık kurulu başkanı eğitim alırsa 306 lira (3 günlük), sandık görevlileri eğitim alırsa 186 lira (2 günlük) ücret ve bina sorumluları eğitim alırsa 306 lira (3 günlük) alacak.
Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı
Çeyrek altın ne kadar oldu? Altında bu seviyeye dikkat
Piyasaların gözü bugün açıklanacak Merkez Bankası faiz kararında
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda
Piyasalar Fed'e müdehaleden tedirgin
Borsa İstanbul'da yeni tarihi zirveler gelebilir!
Türk girişimci "Böcek burger" ile köşeyi döndü
Borsa'da 4 haftalık düşüş son buldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum