FİNANS

Seferihisar'da dikkat çeken müzayede! Yarım litre zeytinyağı 30 bin liraya satıldı...

GUNDEM HABERLERİ  | 18.11.2018 08:29 | Son Güncelleme

İzmir'in Seferihisar ilçesinde belediye tarafından Teos Antik Kenti'nde düzenlenen müzayedede, bin 800 yaşında olan zeytin ağacından elde edilen yarım litre zeytinyağı 30 bin liraya satıldı.

Seferihisar'da dikkat çeken müzayede! Yarım litre zeytinyağı 30 bin liraya satıldı...

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşı 500'ün üzerinde olan ağaçlardan toplanan zeytinler Seferihisar Belediyesi Zeytinyağı Fabrikası'nda geleneksel yöntemlerle sıkıldı.
Elde edilen yağlar, ilçede devam eden Tarım Şenliği kapsamında bu yıl 3. kez düzenlenen müzayedeyle satıldı.

Müzayede, bin 800 yaşındaki zeytin ağacının bulunduğu Teos Antik Kenti'ndeki antik tiyatroda yapıldı.

Yaşı 500'ün üzerindeki anıt ağaçlardan hazırlanan 152 şişe zeytinyağı, yaşları ve asit oranlarına göre 21 ayrı grupta açık artırmaya sunuldu.

'BİN 800 YAŞINDAKİ AĞAÇTAN ELDE EDİLDİ'

Müzayedede en son bin 800 yaşındaki zeytin ağacından elde edilen yarım litre yağın satışı gerçekleştirildi.
Yarım litre zeytinyağını, iş adamı Salih Değerli 30 bin lira karşılığında satın aldı.

Müzayededen elde edilen toplam 47 bin 750 liranın ilçede yaşayan çocuklara eğitim bursu olarak dağıtılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, zeytin ağacının mucizevi bir ağaç olduğunu kaydederek, "Müzayedede ortaya çıkan rakam ne olursa olsun, zeytin ağacının değerini karşılayamaz. Bizim yapmaya çalıştığımız zeytin ağacına ilişkin bir farkındalık oluşturmak" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Seferihisar izmir zeytinyağı

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