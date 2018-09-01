FİNANS

SGK duyurdu! Yapılandırmada son ödeme tarihi ertelendi

GUNDEM HABERLERİ  | 01.09.2018 08:51 | Son Güncelleme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borç yapılandırmasından yararlananların ilk taksit ödemeleri ve peşin ödemeleri ile cari dönem ödemelerinin son ödeme tarihinin 7 Eylül'e kadar ertelendiği bildirildi

SGK duyurdu! Yapılandırmada son ödeme tarihi ertelendi

SGK'den yapılan açıklamada, bugün hem yapılandırma ilk taksit ve peşin ödemelerinin hem de cari dönem ödemelerinin son günü olması dolayısıyla yaşanan yoğunluğun, tahsilat sistemlerinde teknik arızalar meydana getirdiği belirtildi.

Açıklamada, yaşanan arızanın vatandaşların mağduriyetine yol açmaması bakımından yapılandırmadan yararlananların ilk taksit ödemeleri ve peşin ödemeleri ile cari dönem ödemelerinin son ödeme tarihinin 7 Eylül 2018 Cuma günü saat 23.59'a kadar ertelendiği ifade edildi.

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SGK yapılandırma borç son gün

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