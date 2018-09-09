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SGK duyurdu! Yüz binlerce işçiyi etkileyecek

GUNDEM HABERLERİ  | 09.09.2018 09:22 | Son Güncelleme

Kamuda çalışan yüz binlerce taşeron işçi 2 Nisan 2018 tarihinde kadroya geçirildi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D bendi uyarınca sürekli işçi kadrosuna alınan taşeron işçiler için işsizlik sigortası primi ödenip ödenmeyeceği konusunda tereddüt yaşanıyordu. Bazı kurumlar işsizlik primi yatırırken, bazı kurumlar yatırmadı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bir genelgeyle belirsizliği ortadan kaldırarak, konuya açıklık getirdi.

SGK duyurdu! Yüz binlerce işçiyi etkileyecek

Kamuda çalışan yüz binlerce taşeron işçi 2 Nisan 2018 tarihinde kadroya geçirildi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D bendi uyarınca sürekli işçi kadrosuna alınan taşeron işçiler için işsizlik sigortası primi ödenip ödenmeyeceği konusunda tereddüt yaşanıyordu.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre bazı kurumlar işsizlik primi yatırırken, bazı kurumlar yatırmadı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bir genelgeyle belirsizliği ortadan kaldırarak, konuya açıklık getirdi.

Mevzuata göre, kamuda çalışanlar için işsizlik sigortası primi ödenmiyor. Örneğin, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile kamuda çalıştırılan 4/B kapsamındaki personel için işsizlik sigortası primi yatırılmıyor.

4/C’liler 4/B kadrosuna alınırken, taşeron işçiler, Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D bendi uyarınca sürekli işçi olarak istihdam ediliyor. Taşeron işçilerin kadroya geçiş işlemleri, 2 Nisan 2018 tarihinde tamamlandı. Kurumlar, kadroya alınan taşeron işçiler için yüzde 1 çalışan, yüzde 2 işveren payından oluşan işsizlik sigortası primi yatırıp yatırmama konusunda tereddütte kaldı. Kimi kurumlar primi yatırırken, önemli bir kısmı yatırmadı.

GENELGE YAYIMLADI

Sosyal Güvenlik Kurumu, konuyu bir genelgeyle açıklığa kavuşturdu. SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı imzasıyla yayımlanan genelgede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D bendi kapsamında istihdam edilen personele 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtildi. Bu nedenle, kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya geçirilen işçilerden 4/B bendi kapsamında istihdam edilenler için işsizlik sigortası hükümlerinin uygulanmayacağı, buna mukabil 4/D bendi kapsamında istihdam edilenlere işsizlik sigortası hükümlerinin uygulanacağı ifade edildi.

GERİYE DÖNÜK PRİM ÖDENECEK

Genelgede, kadroya geçirildikleri tarihten itibaren haklarında işsizlik sigortası hükümleri uygulanmamış olan personel için geriye dönük belge düzenlenerek, 23 Eylül’e kadar SGK’ya bildirilmesi gerektiği kaydedildi. Ödenmemiş işsizlik sigortası primlerinin de eylül ayı sonuna kadar ödenmesi halinde yükümlülüğün yasal süresinde yerine getirilmiş sayılacağı belirtildi.

İŞÇİLERE YANSITILACAK MI?

İşsizlik sigortası için brüt ücret üzerinden işçiler yüzde 1, işveren yüzde 2 oranında prim ödüyor. İki bin 500 lira brüt ücreti olan işçiden aylık 25 lira, işverenden 50 lira prim alınıyor. Geriye dönük uygulama dolayısıyla beş aylık primler topluca alınacak. Böylece, 2 bin 500 lira brüt ücreti olan işçi adına 125 lira, işveren adına da 250 lira prim eylül ayında topluca yatırılacak. İşçi adına yapılacak prim ödemesinin, ücrete yansıtılması bekleniyor.

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