FİNANS

Sigara paketlerinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

GUNDEM HABERLERİ  | 01.03.2019 08:14 | Son Güncelleme

Sigara birim paketi ve grupmanı üzerindeki uyarılar ve güvenlik özelliklerini belirleyen yönetmelik yayımlandı.

Sigara paketlerinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmeliğine göre, sigara ve tütün mamullerinin üzerinde birleşik sağlık uyarısı, yüzey alanının en az yüzde 50’sini, uyarı metni en az yüzde 30’unu ve bırakma bilgisi yüzde 12’den fazla olmamak üzere en az yüzde 10’unu kaplayacak.

Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün mamulleri dış ambalajında marka; bulunduğu yüzey alanının yüzde 5'ini aşmayacak şekilde, kabartma ve varak kullanmaksızın yeknesak puntoda yazılacak.

Bir tütün mamulünün sağlık açısından faydalı olduğu veya daha az sağlık riski gösterdiği izlenimini yaratan vitaminler ve diğer katkı maddeleri, kafein veya taurin veya enerji ve canlılık ile ilişkili diğer katkı maddeleri ve uyarıcı bileşikler, emisyonlar için renklendirici özellikleri olan katkı maddeleri, içimlik tütün mamulleri için inhalasyonu veya nikotin alımını kolaylaştıran katkı maddeleri ile yanmamış formda kanserojen, mutojen, reprotoksik özelliklerine sahip olan katkı maddeleri içeren tütün mamulleri piyasaya arz edilemeyecek.

Uygulama 5 Temmuz'da başlayacak ve belirlenen normlara uymayan tütün mamulleri 5 Ocak 2020 tarihinden sonra piyasada bulundurulamayacak.

Üretimi 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren ve üretiminde mentol veya türevleri kullanılan sigaralar 5 Temmuz'dan sonra piyasaya arz edilemeyecek.


Devlet hastanesinde büyük skandal! Bir anda ekrana öyle görüntüler yansıdı ki...Devlet hastanesinde büyük skandal! Bir anda ekrana öyle görüntüler yansıdı ki...
Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyorResmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor
Tarihi banka geri döndü Tarihi banka geri döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sigara paketleri resmi gazete

En Çok Okunan Haberler

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Vardiyalı mesai yapanlar, haftada en az 8 saat daha fazla çalışıyor

Vardiyalı mesai yapanlar, haftada en az 8 saat daha fazla çalışıyor

18 yıl sonra geri dönüyor!

18 yıl sonra geri dönüyor!

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Yeniden yapılandırma için bugün son gün!

Yeniden yapılandırma için bugün son gün!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Kirada oturanlar dikkat! Bunu yapan parasını alamayacak

Kirada oturanlar dikkat! Bunu yapan parasını alamayacak

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Çamlıca Camii dahil birçok dev projede yer almıştı... İflas etti!

Çamlıca Camii dahil birçok dev projede yer almıştı... İflas etti!

Gözler pazartesi gününe çevrildi! 3.5 saatlik maça, 15 milyar dolar...

Gözler pazartesi gününe çevrildi! 3.5 saatlik maça, 15 milyar dolar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nükleer santralle ilgili çarpıcı karar! Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Türkiye Emlak Katılım Bankası (Emlak Bankası) yeniden kuruldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Tarihi banka geri döndü

Motorin ve benzine zam

Araç sahiplerine kötü haber! Bir zam daha

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Turları, artık sadece seyahat acenteleri düzenleyebilecek

Bir dönem sona erdi! Artık sadece acentelerle gidilecek

Kirada oturanlar dikkat! Bunu yapan parasını alamayacak

Kirada oturanlar dikkat! Bunu yapan parasını alamayacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.