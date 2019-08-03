FİNANS

Sigaraya zam geldi iddiası! Son dakika 3 Ağustos 2019 yeni sigara fiyatları ne kadar?

GUNDEM HABERLERİ  | 03.08.2019 08:32 | Son Güncelleme

Sigaraya zam geldi iddiası bir anda gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan iddialar sonrası milyonlarca sigara kullanıcısı sigara zammıyla ilgili son dakika haberlerini takip etmeye başladı. Çıkan haberler sonrası herkes 'Sigaraya zam mı geldi? 3 Ağustos 2019 yeni sigara fiyatları ne kadar oldu?' sorularına yanıt ararken, zam iddialarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. İşte sigara zammı iddialarıyla ilgili tüm ayrıntılar...

Sigaraya zam geldi iddiası! Son dakika 3 Ağustos 2019 yeni sigara fiyatları ne kadar?

Sigara zammı iddiası bir anda olay yarattı. 3 Ağustos bugün itibariyle sigaraya ortalama 3 TL zam geldiği iddia edilirken, sigara kullanan vatandaşlar '3 Ağustos 2019 yeni sigara fiyatları'nı araştırmaya başladı. Sigaraya zam iddiaları gece boyunca sosyal medyada 'Trend Topic' oldu.

sıgaraya zam

Sigara fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri anbean takip edilirken, tütün kullanıcılarını yakından ilgilendiren değişiklik 3 Ağustos 2019 itibarıyla yürürlüğe gireceği iddia edildi.

Firmaların, bu ÖTV artışını sigara fiyatlarına zam olarak yansıtabileceği ifade ediyor.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre yeni sigara fiyat listesi şu şekilde:

Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL

JTI GRUBU

WINST 13.00
WINST SLE 12.00
WINS DRK BL & DP BL 12.00
CML 12.00
CML SLE 11.5
CML RWRK 12.00
MNT CRL 11.5
MNT CRL SLE 11.00
LD 11.00

PHILIP MORRIS GRUBU

MURT B. 10.00 12.00
LRK 10.00 12.00
LRK R. 9.50 11.50
PARL 13.50 15.50
MARL13.00 15.00
MARL T. 12.00 14.00
L 9.50 11.50
L RED 9. 11.00
MURT. 11.00 13.00
CHST 9.50 11.50

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