FİNANS

Son dakika Emeklilere bayram müjdesi! İkramiyelerin ödeneceği tarih belli oldu

GUNDEM HABERLERİ  | 25.05.2019 09:48 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödeneceğini bildirdi.

Son dakika Emeklilere bayram müjdesi! İkramiyelerin ödeneceği tarih belli oldu

Ayrıntılar geliyor...

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