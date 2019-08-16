FİNANS

Son dakika! Hükümetin memurlara zam teklifi belli oldu

GUNDEM HABERLERİ  | 16.08.2019 14:52 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Maaşlarda 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 3,5, ikinci 6 ay yüzde 3, 2021 ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ay yüzde 2,5 zam ve her 6 ay sonunda enflasyon farkı teklif ediyoruz" dedi. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, hükümetin zam teklifine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu teklifi yok sayıyoruz ve yeni bir teklif bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.

Hükümet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında dördüncü kez toplandı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şunları söyledi:

"Maaşlarda 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 3,5, ikinci 6 ay yüzde 3, 2021 ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ay yüzde 2,5 zam ve her 6 ay sonunda enflasyon farkı teklif ediyoruz."

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bu makul değil malul bir teklif " dedi.

MEMURLAR NE TALEP EDİYORDU?

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.

Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti.


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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Aman ha, mikrofonları kapatmayı unutmayın, işçiyi nasıl sattığınız deşifre olmasın,,,,,
akape en iyisini yapar
tahminim 7+6 ve 5+4 gibi olurmu acep
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