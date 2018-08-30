Merkez Bankası'ndan kritik istifa... NTV'den geçen son dakika bilgisine göre; Erkan Kilimci'nin görevini bırakarak Türkiye Kalkınma Bankası'nın yönetim kuruluna dahil olacağı belirtildi.
Uluslarası haber ajansı Reuters de konuyla ilgili iki ayrı kaynağa dayandırdığı haberinde Kilimci'nin Merkez Bankası Yardımcılığı görevinden istifa etmeye hazırlandığını duyurmuştu.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle Merkez Bankası ve Türkiye Kalkınma Bankası'ndan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCISI ERKAN KİLİMCİ KİMDİR?
1976 yılında doğan Erkan Kilimci, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Muhasebe/Finansman tezsiz yüksek lisans programını tamamladı. Çalışma hayatına Pamukbank Teftiş Kurulu’nda başlayan Kilimci, banka ve sermaye piyasası kurumlarında çeşitli görevlerde bulundu. Erste Securities İstanbul Menkul Değerler A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapan Kilimci, 17 Haziran 2013 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır. Erkan Kilimci, 12 Mayıs 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atandı.
Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti
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