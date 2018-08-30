FİNANS

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

GUNDEM HABERLERİ  | 30.08.2018 15:23 | Son Güncelleme

NTV'den geçen son dakika bilgisine göre; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu Erkan Kilimci, görevinden istifa etti. Kilimci, Mayıs 2016'da Merkez Bankası başkan yardımcılığı görevine başlamıştı. Peki Erkan Kilimci kimdir? İşte Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci hakkında son bilgiler

Merkez Bankası'ndan kritik istifa... NTV'den geçen son dakika bilgisine göre; Erkan Kilimci'nin görevini bırakarak Türkiye Kalkınma Bankası'nın yönetim kuruluna dahil olacağı belirtildi.

Uluslarası haber ajansı Reuters de konuyla ilgili iki ayrı kaynağa dayandırdığı haberinde Kilimci'nin Merkez Bankası Yardımcılığı görevinden istifa etmeye hazırlandığını duyurmuştu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle Merkez Bankası ve Türkiye Kalkınma Bankası'ndan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCISI ERKAN KİLİMCİ KİMDİR?

1976 yılında doğan Erkan Kilimci, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Muhasebe/Finansman tezsiz yüksek lisans programını tamamladı. Çalışma hayatına Pamukbank Teftiş Kurulu’nda başlayan Kilimci, banka ve sermaye piyasası kurumlarında çeşitli görevlerde bulundu. Erste Securities İstanbul Menkul Değerler A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapan Kilimci, 17 Haziran 2013 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır. Erkan Kilimci, 12 Mayıs 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atandı.

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Anahtar Kelimeler:
merkez bankası erkan kilimci

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Okuyucu Yorumları 38 yorum
ne yazıkki iflas ediyoruz rabbim sonumuzu hayır eylesin
çöküşü görüp kaçtı desenize
diplomalı iş bilen insan istenmiyor tabi normal
devamını bekliyoruz beceremiyorsanız bırakın
onurlu davranış olmuş tebrik ederim, ya kendisini yetersiz gördüğü için ya da işini yaptırmadıkları için
Asıl Damat istifa
iflas etmiş bi gemiden ilk fare atladı.
Eder tabi kardeşim adamları rahat bırakmıyorsunuz ki işlerini yapsın devamlı baskı baskı
battık büyük bir ekonomik kriz ülkemi bekliyor allah bizi kurtarsın reis meis, le olacak iş değil bu hele gazla saksakcilikla yalamakla sahte kabadayilikla hiç olmaz..
Daha fazla bu rezilliklere ortak olmak istemediği için istifa etmiştir. Şimdi Kayınpeder-Damat istedikleri gibi at oynatsınlar. Allah ülkemizin yardımcısı olsun. Kimlere kaldık......
istifa etti de dolar 3 lira yamı düştü ? ekonomi mi düzeldi? boş işler bunlar milleti nasıl oyalarız oyunları
iyi günlerimiz 2019 ve sonrası feşaket bizi bekliyor.
bence hepiniz istifa edin nasıl olsa bi işe yaramiyorsunuz 4 günde dolar neredeyse 1 lira artarmi bee
Aralarında az da olsa onurlu insanlar varmış.
ne yapsın adam, adam gibi davranış, koltuğa yapısanlar utansın onurlu adammış tebrik ederim
tayyip konuşunca dolar yukseliyor. birileri bu adamı sustursun artık.
Ne oldu,hani dövizi alt etmişti bakanlar,atıp tutuyorlardı,bayramdan sonra %15 daha arttı doviz.
dolar oldu yine 7 lira
geliyor yaklasmakta olan...
hafif hafif tüymeye başladılar...iflas etmiş türkiyenin merkez bankası başkanı olarak tarihe geçmek istemedi herhalde..
istifa etmeseydi Feto cu derlerdi.
daha karpuz kesecektik
tam hengamede istifa körü oldu baskıdan dolayısa çok kötü sonuçları olur piyasalar için
Bence geç kalmıştır.Devlet batmıştır.Ortak olmayı vicdanı elvermemiştir.
Bizim yerli ve milli haber ajansımız yok mu? Bu haberi neden Reuters'tan öğreniyoruz!!!
niye istifa etti şimdi bu adam?
batan gemiyi ilk terk eden malum şeyler sizi
Akıllı adam
Ekonomi kötü istifalar başladı normal
istifa etmesi gerken soylu lar beratlardir
Tamam bilal beyin yeri hazır.Yoksa dolar nasıl 12 olur.Durmak yok:)))))
adam neyapsın,kukla olmayı kabul etmemiştir
Bu adam hangi siyasetçinin akrabası acaba bi vasfıda yok Akademik çalışmasıda. Türkiyede işler böyle yürüyor işte talimatla koltuğa oturan talimatla gidiyor. Benim Adım Binali bin derler binerim in derler içerim misalı. liyakat olmayınca böyle oluyor.
DOLAR OLMUŞ 6,8... NASIL İSTİFA ETMESİN Kİ?
problem nedir ?
YAZIK,ÇOK YAZIK!
Yan sol cepten el çıkartılıp arka cep'e sokuldu sanırım, bu istifanın sebebi, boşalan cep'e daha etkili bir el girecek,
adam bakdı çıkış yolu yok bırakayım bari demiş:)
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