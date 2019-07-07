Son dakika! Sağlık Bakanlığı'na 29 bin 689 personel alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca CNN TÜRK’te konuştu. Bakan Koca’nın Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programındaki sözlerinden satır başları:

2019’da bütçeden sağlığa ayrılan pay 157 milyar lira. Sağlıkta dönüşümü anca çalışanlarımızla yapabileceğimize inanıyoruz.

29 bin 689 sağlık personeli alımı olacak bu yıl içinde. Bunun ilk etabı olarak 12 bin personelin alımı da önümüzdeki ay için ilana çıkılacak.

Bütün hazırlıklarımızı yaptık. ÖSYM’ye gönderdik ÖSYM’nin takvimi ancak ‘bir ay sonra çıkabiliriz’ dedikleri için 1 ay sonra gerçekleşecek.

12 bin personelin alımı da KPSS ile olacak. Mülakat yok. KPSS ile 12 bin kişiyi ÖSYM üzerinden alacağız.

Eylül Ekim gibi ikinci etabı da 17 bin 689 personeli de ÖSYM’nin takvimine göre aynı yöntemle planlamış olacağız. Mülakatsız alım daha hakkaniyetli.

OBEZİTEYLE MÜCADELE



Obeziteyi önemsiyoruz. Sağlıklı beslenmeyle ilgili bir Beslenme Konseyi kurduk. İlk defa kurulan bir yapı oldu.

Türkiye’nin beslenme haritasını çıkarmış olduk. Gelecek ay beslenme haritamızı da basına açıklamış olacağız.

