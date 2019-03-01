Son dakika: Ziraat Bankası'ndan faiz indirimi

Ziraat Bankası konut ve ihtiyaç kredilerinde faiz indirimine gittiğini açıkladı. Banka, 4 Mart 2019 tarihinden itibaren konut kredilerinde 120 aya kadar tüm vadelerde faizleri aylık yüzde 1,28’e indirdi. İhtiyaç kredilerinde de 60 aya kadar vadelerde faiz oranı aylık yüzde 1,53’e indirildi. İkinci kez faiz indirimine giden Ziraat Bankası'nın yanı sıra Halk Bankası ve Vakıf Bankası da faiz indirimine gitmişti.



Banka'nın açıklamasında şu bilgiler verildi:

"Ziraat Bankası ülkemize katma değer sağlayan her ekonomik faaliyetin yanında olma anlayışının bir parçası olarak konut sektörüne uzun yıllardır öncü ve etkin finansal çözümler sunmaktadır. Her yıl pazar payını kesintisiz artıran Ziraat Bankası konut kredilerinde sektörün açık ara lider bankası konumuna ulaşmıştır.

Ziraat Bankası, müşterilerinin konut kredisi taleplerini uygun faiz oranları, üstün hizmet kalitesi, hızlı ve kolay değerlendirme süreçleri, her kesime uygun koşullarda sunulan geniş ürün yelpazesi ve gelire uygun özel ödeme planı seçenekleri ile karşılamayı sürdürmektedir.