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Son dakika: Ziraat Bankası'ndan faiz indirimi

GUNDEM HABERLERİ  | 01.03.2019 09:08 | Son Güncelleme

Vakıfbank ve Türkiye Ekonomi Bankası'nın ardından Ziraat Bankası da konut ve ihtiyaç kredilerinde faiz indirimine gittiğini açıkladı. Banka; konut kredisi faiz oranını yüzde 1.28, ihtiyaç kredisi faizini de yüzde 1.53'e düşürdü.

Son dakika: Ziraat Bankası'ndan faiz indirimi

Ziraat Bankası konut ve ihtiyaç kredilerinde faiz indirimine gittiğini açıkladı. Banka, 4 Mart 2019 tarihinden itibaren konut kredilerinde 120 aya kadar tüm vadelerde faizleri aylık yüzde 1,28’e indirdi. İhtiyaç kredilerinde de 60 aya kadar vadelerde faiz oranı aylık yüzde 1,53’e indirildi. İkinci kez faiz indirimine giden Ziraat Bankası'nın yanı sıra Halk Bankası ve Vakıf Bankası da faiz indirimine gitmişti.

Banka'nın açıklamasında şu bilgiler verildi:

"Ziraat Bankası ülkemize katma değer sağlayan her ekonomik faaliyetin yanında olma anlayışının bir parçası olarak konut sektörüne uzun yıllardır öncü ve etkin finansal çözümler sunmaktadır. Her yıl pazar payını kesintisiz artıran Ziraat Bankası konut kredilerinde sektörün açık ara lider bankası konumuna ulaşmıştır.

Ziraat Bankası, müşterilerinin konut kredisi taleplerini uygun faiz oranları, üstün hizmet kalitesi, hızlı ve kolay değerlendirme süreçleri, her kesime uygun koşullarda sunulan geniş ürün yelpazesi ve gelire uygun özel ödeme planı seçenekleri ile karşılamayı sürdürmektedir.

Ziraat Bankası bir yandan konut üreticisi firmalarımız ile bireyleri düşünen çözüm önerilerini sürekli geliştirmeye devam ederken, aynı zamanda vatandaşlarımızın mümkün olan en iyi maliyetle konut edinmelerini amaçlamaktadır. Bu çerçevede Ziraat Bankası son dönemde ekonomide yaşanan olumlu gelişmeleri ve maliyetlerde görülen iyileşmeyi müşterilerine yansıtmak amacıyla konut kredisi faiz oranlarını 04 Mart 2019 tarihinden itibaren 120 aya kadar tüm vadelerde aylık %1,28’e indirmiştir.

Diğer taraftan, ihtiyaç kredilerinde de 60 aya kadar vadelerde faiz oranını aylık yüzde 1,53’e indirmiştir.

Her gelir grubunda yer alan müşterilerin kullanımına sunulan bu imkanlar ile gerek konut ihtiyacı olan vatandaşlarımıza gerekse de konut üreticisi firmalara önemli bir destek sağlanmasının yanı sıra, ihtiyaç kredilerinde de müşterilere maliyet avantajı sağlanacaktır"

TEB KONUT KREDİSİ FAİZ ORANINI İNDİRMİŞTİ

Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi faizini yüzde 1,61'e düşürmüştü.

TEB'den yapılan açıklamaya göre banka konut sahibi olmak veya konuta yatırım yapmak isteyen tüm müşterilerine, 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 1,61 faiz oranlı konut kredisi kampanyası ile destek oluyor.

TEB, tüm müşterilerini, diğer avantajlı ürünlerini de sunabileceği, sektör tecrübesi ve konusunda uzman personeli ile hizmet verdiği şubelerine bekliyor.

VAKIFBANK, KREDİ FAİZ ORANLARINI İNDİRMİŞTİ

Vakıfbank'ta geçen hafta konut, taşıt ve bireysel ihtiyaç kredi faiz oranlarında indirime gittiğini duyurmuştu.

Banka'dan yapılan açıklamaya göre; 1,5 milyon TL'ye kadar olan konut kredilerinde aylık faiz oranını yüzde 1,63'ten yüzde 1,49'a indirdi. İkinci el ve sıfır araçlarda, taşıt kredilerinde de indirime giden banka, yüzde 1,72 olan aylık faiz oranını yüzde 1,55'e çekti.

KAYNAK:AA


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