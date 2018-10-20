Star Rafinerisi, Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi

Bakanlık açıklamasının devamında "Socar Turkey Enerji AŞ'nin 2 milyar doları bulması beklenen yatırımı bürokratik engellere takılmadan gerçekleşebilecek" denildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:
Star Rafinerisinin üreteceği dizel, jet yakıtı, nafta, LPG ve petro kok ürünleri, dış ticaret açığımızı yıllık 1,5 milyar dolar azaltacak
Petro kimya yatırımlarını yüksek katma değerli üretim, istihdam olanakları ve ödemeler dengesi açısından son derece önemsiyoruz.
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