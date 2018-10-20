FİNANS

Star Rafinerisi, Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi

GUNDEM HABERLERİ  | 20.10.2018 10:04 | Son Güncelleme

Dün açılışı yapılan Star Rafinerisi ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İzmir-Aliağa'da açılan Star Rafinerisi, Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi" denildi.

Bakanlık açıklamasının devamında "Socar Turkey Enerji AŞ'nin 2 milyar doları bulması beklenen yatırımı bürokratik engellere takılmadan gerçekleşebilecek" denildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

Star Rafinerisinin üreteceği dizel, jet yakıtı, nafta, LPG ve petro kok ürünleri, dış ticaret açığımızı yıllık 1,5 milyar dolar azaltacak

Petro kimya yatırımlarını yüksek katma değerli üretim, istihdam olanakları ve ödemeler dengesi açısından son derece önemsiyoruz.


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STAR Rafinerisi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Teknoloji Bakanı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
"Padişah pardon Cumhurbaşkanı kararı ile ilan edilebilir..." Tek Devlet Tek Millet derken Tek Adam rejimine döndük iyi mi...
vatana millete hayirli olsun binlerce kisiye ekmek kapisi
Maşaallah maşaallah Allah hayırlı etsin. Bu projelerin devamını Allah nasip etsin. Dışa bağımlılıktan, köhne AB liğinden kurtulmamızı Allah bizlere nasip etsin. Ne işimiz var bizim posası çıkmış AB liğinde. Onlar ancak enkazlarını kaldırtmak için bizi üye yaparlar.
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