FİNANS

Süper Kupa finalini dünya izledi, İstanbul kazandı! Dev rakam

GUNDEM HABERLERİ  | 16.08.2019 09:37 | Son Güncelleme

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ve sektör temsilcileri, Chelsea ve Liverpool arasında oynanan Süper Kupa finalinin, İstanbul ve Türkiye için reklam değerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Süper Kupa finalini dünya izledi, İstanbul kazandı! Dev rakam

İstanbul'da Vodafone Park'ta oynanan Süper Kupa finalini Chelsea'yı penaltılarla geçen Liverpool kazandı. Final, İstanbul ve Türkiye açısından da çok önemli kazançlar sağladı.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Bu dev organizasyon ülkemiz ve İstanbul için eşi bulunmaz bir tanıtım fırsatıydı. UEFA Süper Kupa Finali, ülkemiz için 1 milyar liranın üzerinde reklam değeri oluşturdu" dedi.

Bağlıkaya, "Final maçının İstanbul turizmine minimum yüzde 10 katkı sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

TÜROB Başkanı Müberra Eresin ise "İngiliz turistlerin yanı sıra Orta Doğulu ziyaretçiler de maça ilgi gösterdi" dedi.

Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nizam Hışım da, şu açıklamalarda bulundu:

"Özellikle Beyoğlu ve Beşiktaş esnafı, 3 günlük sürede çok memnun kaldı. Satışlar; restoran, lokanta, bar, kafe gibi işletmelerde yüzde 500 artarken, giyim ve benzeri diğer dükkanlarda ise ikiye katlandı"

Kaynak: AA

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