TAB Başkanı Şahin: Arıcılarımız yıllarca oyalandı

Uluslar arası arenada ciddi bir yeri olan Türk çam balı ile Avrupa’daki Alplerde yetişen salgı balı ile aynı kefede değerlendirmenin çok hatalı olduğunu ifade eden Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Şahin, “Dünya’da sadece yüzde 8’i Yunanistan’da yetişiyor, yüzde 92’si Türkiye’de yetişiyor. Türk çam balı dünyada bir markadır. Bu çerçevede dış ihracatımızda C-4 şeker profillerinde dengesizlikler nedeniyle C-4 yüksektir anlamında yıllarca arıcılarımız boşu boşuna oyalanmıştır, haksızlığa uğramıştır. Bu çam balı Basra balı gibi değildir. Salgı balı değildir. Bunu üreten Marchalina hellenica (Basra böceği) dediğimiz zaman farkına varıyor bu insanlar. Üretici üretir, pazarlamacı, ihracatçı satar. İhracatçı arkadaşlar kendi topuklarına kurşun sıktılar. Bunu savunamadılar yıllarca” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen kodeks projesinde ballarda yüzde 40 şeker profilinin tutmadığını açıklayan Ziya Şahin, “Ben Tarım ve Orman Bakanlığı’na teşekkür ediyorum. Bu üreticilerin, birliklerin bizlerin haykırışı ile Bakanlığımız güdümlü bir proje yaptı. Bu projede yüzde 40 projeye aldıkları balların yüzde 40’ında şeker profili tutmadı. Bu proje bitti. Bu projeyi Türk çam balının kodeksini değiştirmek üzere Kodeks kuruluna geldi. Alt kuruldan geçti, üst kuruldan geçti, üst kuruldan geçen bal tekrar alt kurula geldi. Sanırım 6 ay önce alt kuruldan tekrar geçti ve tekrar üst kurula geldi. Biz bunu anlayamadık. Bakanlığımızın değişik genel müdürlüklerine bu konuyu götürdük, Bakan yardımcısına götürdük. Muğla’da Sayın Bakanımıza arıcılarımız götürdüler. Çünkü bu olay arıcılarımız arasında ciddi bir infial oluşturdu” dedi.