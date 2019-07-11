FİNANS

Taksilerde kısa mesafeye indi-bindi ücreti de çözüm olmadı

GUNDEM HABERLERİ  | 11.07.2019 09:13 | Son Güncelleme

Taksicilerin müşterilere yönelik 'kısa mesafe' tutumunda, indi-bindi ücreti de çözüm olmadı.

Taksilerde kısa mesafeye indi-bindi ücreti de çözüm olmadı

Taksilerde başlatılan indi-bindi ücreti uygulamasının kısa mesafelerde yolcu almama problemine çözüm sağlamadığını belirten vatandaşlar ve tüketici örgütlerinin temsilcileri, taksicilerin kısa mesafede yolcu almamayı sürdürdüğünü, bu durumun özellikle sabah ve akşam saatleri, turistik ve kalabalık bölgelerde yoğunlaştığını vurguluyor.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu şu açıklamalarda bulundu:

"Hiçbir taksici 'arabayı teslim edeceğim, değişime gidiyorum' diye bir mazeret beyan edemez. Bankaya saat 16.50'de girdiğinizde size 'banka kapandı, çıkın' diyemezler.

Taksiciler, genelde müşteriyi aldıktan ve gideceği yeri öğrendikten sonra değişime gideceğini söylüyor. Taksici, aracına binen müşteriyi istediği yere götürmek zorunda."

TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal ise şunları söyledi:

"(İndi-bindi ücreti) Bu uygulama dahi soruna çözüm olmadı. Kısa mesafede yolcu alınmaması problemine ilişkin şikayetler her geçen gün artarak devam ediyor"

Kaynak: AA


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