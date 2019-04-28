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Tapu harcı geliri 11 milyar lirayı aştı

GUNDEM HABERLERİ  | 28.04.2019 13:22 | Son Güncelleme

Tapuda geçen yıl gerçekleştirilen 8,9 milyon işlemden elde edilen tapu harcı geliri 11 milyar 291 milyon liraya ulaştı.

Tapu harcı geliri 11 milyar lirayı aştı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, geçen yıl 2,5 milyon gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) el değiştirdi. Bu gayrimenkullerden elde edilen tapu harcı 10 milyar 72 milyon lirayı aştı.

Yıl boyunca satışa konu olan 2,5 milyon gayrimenkulün yanı sıra tapuda bağış, ÖKBA (Ölünceye Kadar Bakma İşlemi), taksim, intikal, şahsi ipotek, zirai ipotek, konut ipoteği, şahsi ipotek terkini, zirai ipotek terkini, cins tahsisi, kamulaştırma ve diğer işlemler gerçekleştirildi.

Tapuda 2018 boyunca gerçekleştirilen söz konusu toplam 8,9 milyon işlemden elde edilen tapu harcı geliri ise 11 milyar 291 milyon liraya ulaştı. 2018'de tapu harcı geliri önceki yıla göre yüzde 5,58 arttı. Söz konusu rakam önceki yıl 10,7 milyar liraydı.

Tapudan elde edilen harç geliri son 2009'da 1,8 milyar lira, 2010'da 3,5 milyar lira, 2011'de 4,3 milyar lira, 2012'de 4,6 milyar lira, 2013'te 6,8 milyar lira, 2014'te 7,8 milyar lira, 2015'te 9,1 milyar lira ve 2016'da 10,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

"TAPUDA EKSPERTİZ ŞARTIYLA HARÇ GELİRİ ARTACAKTIR"

Era Gayrimenkul Genel Müdürü Can Özatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Türkiye'deki bütün ev, iş yeri ve arsaların gerçek değer haritasını çıkarmak için çalışmalara başladığını söyledi.

Söz konusu haritanın anlık olacağını ve düşüş ile yükselişleri anında yansıtacağını belirten Özatay, tapu kaydında bu değerin esas alınacağını bildirdi.

Özatay, 2022'de geçilmesi hedeflenen bu uygulama öncesi oluşacak vergi kaybını önlemek için de bakanlığın, bu yıl yürürlüğe almayı hedeflediği ara formülün bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bakanlığın bu formülü; değerleme şirketlerinden ekspertiz raporunu şart koşmayı öngörüyor. Aslında mart ayının başından itibaren yabancıya konut satışında da değerleme raporu zorunluluğu fiili olarak başladı. Gayrimenkul satışlarında ekspertiz şartı getiren bu formülün yabancının yanı sıra yerlide de uygulanması halinde inşaat sektöründeki kayıt dışılığın önüne geçilecek, tapu harcı artacak, Türkiye'nin marka değerinin yabancı yatırımcı nezdinde artırılması sağlanacaktır."

"TAPU HARCINDA VERİMLİLİK ARTTI"

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal da geçen yıl 2 milyon 500 bin tapunun el değiştirdiğini, bu satışlardan devletin kasasına 10,72 milyar lira girdiğini söyledi.

Akbal, 2009'da söz konusu rakamın 1,4 milyar lira olduğunu kaydederek, "Aslında gelinen noktada devletin tapu harcında verimliliği artırdığını görüyoruz. Ancak doğru değerlemeyle bu verim artırılabilir. Burada önemli olan ev sahipliği oranı." dedi.

Her 100 kişinin 60'ının evinin bulunduğunu ifade eden Akbal, şunları kaydetti:

"Kiracı sayısı her geçen yıl artıyor. Burada elbette konut kredi faiz oranlarındaki yükselişin de payı var. Ancak ilk evini alan en azından tapu harcından muaf tutulsa sektörü de hareketlendirmek adına kıymetli bir adım atılmış olacaktır. Ayrıca bu, beklenen talebi de hareketlendireceği için devletin kasasına girecek para da eminim artacaktır."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
tapu geliri tapu ve kadastro

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